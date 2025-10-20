Хоккеисты «Сибири» сыграют в составе сборной страны на Кубке Первого канала

Федерация хоккея России определила расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала, который пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Турнир примет многофункциональная "Сибирь-Арена".

В состав сборной России на Кубке Первого канала будут включены молодые игроки – будущие звёзды российского хоккея. Средний возраст спортсменов составляет 25–26 лет. В расширенный список сборной России вошли представители 15 клубов КХЛ. Главный тренер команды – Роман Ротенберг. Новосибирскую область в составе сборной представят Егор Аланов, Тимур Ахияров и Владимир Бутузов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов в рамках рабочей встречи подписали соглашение об организации и проведении международных соревнований по хоккею Кубок Первого канала среди национальных сборных команд Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь. Даты проведения – с 11 по 14 декабря 2025 года.

Андрей Травников поблагодарил Дмитрия Курбатова и всю Федерацию хоккея России за принятое решение о проведении Кубка Первого канала на новосибирской площадке.

– Лишний раз отмечу, что такое хоккей для Новосибирской области. В прошлом году, может быть, это недостаточно громко прозвучало – у нас было два больших юбилея. 100 лет исполнилось первому турниру в Новониколаевске по хоккею с мячом в сезоне 1924–1925 годов – уже тогда в городе было 15 команд. И 75 лет назад, в сезоне 1948–1949 годов, состоялся первый турнир по, как тогда его называли, «канадскому» хоккею с шайбой. А для нашего любимого клуба «Сибирь» нынешний сезон будет уже шестьдесят третьим. Но хоккей для Новосибирской области – это не история, это сегодняшний и завтрашний день. И это не только профессиональный спорт – растёт любительское сообщество, в регионе сегодня почти 12 тысяч человек занимаются хоккеем, это игроки в возрасте от семи до шестидесяти лет. А уж про новосибирских болельщиков знает вся Лига, вся Федерация. И то, что мы сможем принять такие состязания со славной историей – Кубок Первого канала, для нас очень серьёзно, поэтому готовимся на высшем уровне.

Сегодня, в условиях спортивной изоляции, это главный турнир для нашей сборной



Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов отметил, что для Федерации это очень важно – идти в регионы.

– Да, технически проще провести турнир в Москве, в Петербурге, но для нас очень важно делать это в регионах, потому что это хоккей России, и наша опора – это регионы. Очень приятно проводить большие международные соревнования именно в Новосибирске, потому что мы знаем профессионалов и в администрации, и в клубе, которые нам помогут всё организовать. Мы совершенно спокойны за результат. Будет прекрасный праздник, это будут не просто матчи, но и другие мероприятия в рамках Кубка. Сегодня, в условиях спортивной изоляции, это главный турнир для нашей сборной, – подчеркнул Дмитрий Курбатов.

Регион зарекомендовал себя как значимый центр развития хоккея в России. Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов подчеркнул, что на базе МФЛА «Сибирь-Арена» в этом году прошли самые крупнейшие хоккейные турниры: в феврале здесь прошла Фонбет Неделя звёзд хоккея-2025, Кубок вызова и Фонбет Матч звёзд КХЛ, а в мае – турнир «Лига Ставок Кубок Будущего». Кубок Первого канала станет новым этапом в истории хоккейных событий в Новосибирской области.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ КУБКА ПЕРВОГО КАНАЛА:

Турнир по хоккею 3х3, 11 декабря

Беларусь – Казахстан, 12 декабря

Россия – Беларусь, 13 декабря

Россия – Казахстан, 14 декабря

Все игры пройдут на «Сибирь-Арене»

6+