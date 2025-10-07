Новосибирские школьники взяли бронзу Всероссийского фестиваля ГТО

Масштабный праздник спорта для юных атлетов завершился в «Артеке».
Сборная команда Новосибирской области завоевала бронзу в «Артеке» – в финале X Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди школьников. Борьбу за звание сильнейшей вели 49 команд из разных уголков страны.
«Движение комплекса «Готов к труду и обороне» все активнее набирает обороты популярности в нашем регионе. У нас традиционно проходят фестивали среди самых разных групп населения. Но, пожалуй, на соревнованиях школьников идет самая яркая, динамичная борьба, ведь на областном этапе они не просто стремятся показать свои лучшие результаты, но и проходят отбор для участия во всероссийском финале. Искренне поздравляю нашу команду с очередным успешным выступлением в «Артеке». Этот успех дорогого стоит, конкуренция там довольно острая, все команды выступают на высоком уровне. Наши спортсмены в очередной раз подтвердили, что Новосибирская область, в том числе в лице подрастающего поколения, остается одним из самых спортивных регионов страны», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.
В числе соревновательных дисциплин – прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа (пресс), силовая гимнастика (подтягивание для юношей, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу для девушек), плавание, стрельба, короткий, средний бег и эстафета ГТО. По итогу соревнований новосибирские спортсмены заняли третье место, набрав в общей сложности 5017 очков. Помимо этого, бронзу в индивидуальном многоборье ГТО завоевала наша спортсменка Виктория Орлянская. Результаты в личном первенстве определялись по сумме баллов, набранных каждым участником согласно его возрастной ступени. Виктория набрала 633 очка.
Новосибирская область является своеобразным рекордсменом всероссийского фестиваля ГТО в «Артеке». Минувший фестиваль был десятым по счету, на восьми таких праздниках подводились итоги командного первенства. В свою очередь, половина из них стала для нашего региона медальной: в 2017 и 2018 годах новосибирская команда привозила серебро, в 2023-м одержала победу. Кроме того, в 2022 и 2024 гг. сборная занимала четвертое и пятое места соответственно. Таким образом, шесть раз из восьми возможных мы были в пятерке сильнейших и четырежды – на пьедестале.
