Новосибирские школьники взяли бронзу Всероссийского фестиваля ГТО

Сборная команда Новосибирской области завоевала бронзу в «Артеке» – в финале X Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди школьников. Борьбу за звание сильнейшей вели 49 команд из разных уголков страны.

«Движение комплекса «Готов к труду и обороне» все активнее набирает обороты популярности в нашем регионе. У нас традиционно проходят фестивали среди самых разных групп населения. Но, пожалуй, на соревнованиях школьников идет самая яркая, динамичная борьба, ведь на областном этапе они не просто стремятся показать свои лучшие результаты, но и проходят отбор для участия во всероссийском финале. Искренне поздравляю нашу команду с очередным успешным выступлением в «Артеке». Этот успех дорогого стоит, конкуренция там довольно острая, все команды выступают на высоком уровне. Наши спортсмены в очередной раз подтвердили, что Новосибирская область, в том числе в лице подрастающего поколения, остается одним из самых спортивных регионов страны», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.