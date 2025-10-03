Трудная медаль: новосибирский паралимпиец завоевал бронзу на чемпионате мира в Индии

На чемпионате мира 2025 года новосибирский атлет дебютировал в категории Т11. Правила данной категории разрешают атлетам соревноваться исключительно с помощью гида, который держит их за руку или верёвку и координирует передвижение спортсмена. В качестве гида обычно выступают здоровые спортсмены. Действия атлетов должны быть синхронизированы. Тренер нашего спортсмена Николай Халухаев рассказал, что первое время во время тренировок у Антона сильно уставала рука, за которую связаны спортсмен и гид.

В Индии Антон Кулятин выступал в роли гида в паре с бронзовым призёром Паралимпийских игр Фёдором Рудаковым из Пермского края. На дистанции 1500 метров российские атлеты заняли третье место, пропустив вперёд две пары бегунов из Бразилии.

«Прежде всего, нужно уметь бежать с тем, кого ведешь по дистанции. Первое время у Антона сильно уставала рука, за которую связаны спортсмен и гид. Обычно гида подбирают сильнее, чем самого спортсмена. Гид бежит более длинную дистанцию, так как ему приходится бежать по внешней дорожке и подсказывать спортсмену как действовать на дистанции», - рассказал Николай Халухаев, тренер Антона.