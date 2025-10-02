В ноябре Новосибирск примет Кубок мира по бильярду

С 19 по 23 ноября в «Локомотив-Арене» пройдет Кубок мира по бильярдному спорту. «Бильярд отличается от других видов спорта своей уникальной атмосферой и особыми требованиями к организации пространства. В этом году у нас другая площадка, которая подразумевает совершенно иной масштаб. Несмотря на богатый опыт проведения множества крупнейших спортивных мероприятий в регионе, от организаторов потребуется особый подход к проведению соревнований, – отметила замгубернатора Валентина Дудникова в ходе обсуждения предстоящего большого события.

Кубок мира пройдет в дисциплине «Свободная пирамида». Это будет финальный этап в международной серии, а значит соберутся сильнейшие мастера русского бильярда. В турнире сыграют порядка 150 спортсменов, среди которых – сильнейшие бильярдисты мирового рейтинга.

Большое внимание будет уделено организации интерактивных локаций для болельщиков-игровые зоны, развлекательные активности для детей, мастер-классы игры на бильярде, диджитал-бильярд.

Официальное сообщение пресс-службы минспорта Новосибирской области

