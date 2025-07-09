Новосибирские «кибератлеты» завоевали бронзовые медали на чемпионате страны по компьютерному спорту

В копилке нашей команды QUAZARx44 победы на престижных турнирах, серебро Кубка России и бронза Чемпионата России в 2024 году.
В Москве завершился финальный этап Чемпионата России по компьютерному спорту (командные дисциплины). В Counter-Strike 2 в квартет сильнейших команд страны пробилась сборная Новосибирской области (QUAZARx44). В упорной борьбе сибиряки заняли третье место и выиграли приз в 250 000 рублей.
79 команд из 49 регионов страны стартовали в Чемпионате России Сбера в дисциплине «трёхмерный тактический бой» (Counter-Strike 2). Сборная Новосибирской области успешно преодолела предварительный (групповой) этап и вышла в число 16 сильнейших команд Первого дивизиона. В следующем турнирном раунде, который также проводился в онлайн-формате, определялись четыре участника финального этапа. Новосибирцы снова выиграли все встречи, пройдя обе квалификационные ступени без поражений.
Грандиозный финал в Москве проходил в LAN-формате в VK Play Арене. Общий призовой фонд турнира составил 5 600 000 рублей. В квартет финалистов в Counter-Strike 2 вышли команды Новосибирской и Свердловской областей, Республики Саха (Якутия) и Республики Башкортостан.
Команда Башкортостана стала соперником новосибирцев в полуфинале. Наши спортсмены выиграли первую карту 16:14, однако затем в упорной борьбе дважды уступили 8:13 и 7:13. Таким образом, во второй день QUAZARx44 боролся за третье место с командой из Свердловской области, которая также со счётом 1:2 уступила Якутии. Сибиряки уверенно переиграли уральцев на двух картах 2:0 (13:8, 13:6) и выиграли бронзовые медали.
В составе «бронзовой» команды выступали: Дмитрий gehji Попов, Святослав tommy Целовальников, Артём Dis1 Белокосов, Гадель Whisper Галимуллин, Никита n4mb3r5 Пришибский.
Тренером команды является Дмитрий Дзуцев. Под его руководством прежний состав сборной Новосибирской области в 2022 году выиграл Кубок России и бронзовые награды чемпионата мира IESF. Новый состав его подопечных также набирает обороты. В активе QUAZARx44 победы на престижных турнирах, серебряные медали Кубка России и бронза Чемпионата России в 2024 году. На завершившемся турнире в Москве ребятам немного не хватило для борьбы за золото. Специалисты отметили высокий уровень всех четырёх команд – участниц финала. Неслучайно в трёх матчах из четырёх был зафиксирован счёт 2:1.
Для формирования конкурентоспособной сборной федерация компьютерного спорта Новосибирской области проводит большую работу. В основе отбора – широкая структура региональных соревнований. Сильнейшие команды участвуют во всероссийских турнирах. Киберспортсмены тренируются по 8–12 часов в день, развивая реакцию, тактическое мышление, анализ карт, прогнозирование действий соперника, командную координацию, а также психологическую устойчивость. Киберспорт – это не только работа за компьютером, но и работа над общефизической подготовкой. Без физических упражнений невозможно выдержать нагрузки киберспортивных матчей.
Министерством физической культуры и спорта Новосибирской области было открыто отделение компьютерного спорта в государственной спортивной школе (СШОР по стрелковым видам спорта) в 2022 году. Это отделение стало первым в стране.
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