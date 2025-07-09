Новосибирские «кибератлеты» завоевали бронзовые медали на чемпионате страны по компьютерному спорту

В Москве завершился финальный этап Чемпионата России по компьютерному спорту (командные дисциплины). В Counter-Strike 2 в квартет сильнейших команд страны пробилась сборная Новосибирской области (QUAZARx44). В упорной борьбе сибиряки заняли третье место и выиграли приз в 250 000 рублей.

79 команд из 49 регионов страны стартовали в Чемпионате России Сбера в дисциплине «трёхмерный тактический бой» (Counter-Strike 2). Сборная Новосибирской области успешно преодолела предварительный (групповой) этап и вышла в число 16 сильнейших команд Первого дивизиона. В следующем турнирном раунде, который также проводился в онлайн-формате, определялись четыре участника финального этапа. Новосибирцы снова выиграли все встречи, пройдя обе квалификационные ступени без поражений.

Грандиозный финал в Москве проходил в LAN-формате в VK Play Арене. Общий призовой фонд турнира составил 5 600 000 рублей. В квартет финалистов в Counter-Strike 2 вышли команды Новосибирской и Свердловской областей, Республики Саха (Якутия) и Республики Башкортостан.

Команда Башкортостана стала соперником новосибирцев в полуфинале. Наши спортсмены выиграли первую карту 16:14, однако затем в упорной борьбе дважды уступили 8:13 и 7:13. Таким образом, во второй день QUAZARx44 боролся за третье место с командой из Свердловской области, которая также со счётом 1:2 уступила Якутии. Сибиряки уверенно переиграли уральцев на двух картах 2:0 (13:8, 13:6) и выиграли бронзовые медали.