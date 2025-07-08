В новосибирском наукограде Кольцово состоялся экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев»

Бегунов ждала трасса длиной почти 8 километров и 32 испытания на силу и выносливость.
В Новосибирске на полигоне НВВКУ в Кольцово прошёл экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев». В этом году на старт гонки вышли более 3 500 участников. Ни жара, ни ливень не смутили будущих героев – до старта дошло более 90% зарегистрировавшихся.
В церемонии торжественного открытия приняли участие заместитель Губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, а также начальник управления административных органов администрации губернатора Новосибирской области генерал-майор Алексей Кириллов, начальник НВВКУ полковник Андрей Васин и региональный представитель «Лиги героев» в Новосибирске Николай Кувикин.
Участников гонки ждала трасса длиной почти 8 км и 32 испытания на силу и выносливость. Полоса препятствий включала в себя традиционные рукоходы разной сложности. Многочисленные рвы, невыносимые горки, преграды из воды и грязи затрудняли прохождение дистанции. Финальным испытанием стал подъем по канату на восьмиметровый «Эверест», после которого каждого участника ожидала памятная медаль в форме металлического жетона. Погода также испытывала участников на выносливость: в начале, обжигая палящим солнцем, а после обеда – поливая обильным ливнем, который прибавил количество грязи и сложности прохождения трассы, получилось настоящая проверка на прочность для команд, стартовавших в последней 20-ке.
В старте корпоративных команд приняло участие более 1300 человек из крупнейших компаний Сибири и не только.
На протяжении всего мероприятия для участников Гонки и их болельщиков работала фан-зона. Там можно было принять участие в массовой разминке и других спортивных активностях от партнёров мероприятия, а также отдохнуть в зоне восстановления и перекусить на полевой кухне.
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