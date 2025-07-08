В новосибирском наукограде Кольцово состоялся экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев»

В Новосибирске на полигоне НВВКУ в Кольцово прошёл экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев». В этом году на старт гонки вышли более 3 500 участников. Ни жара, ни ливень не смутили будущих героев – до старта дошло более 90% зарегистрировавшихся.

В церемонии торжественного открытия приняли участие заместитель Губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, а также начальник управления административных органов администрации губернатора Новосибирской области генерал-майор Алексей Кириллов, начальник НВВКУ полковник Андрей Васин и региональный представитель «Лиги героев» в Новосибирске Николай Кувикин.