Мужская сборная России по сабле взяла бронзу чемпионата Европы в Италии

Путь наших саблистов на пьедестал почета оказался очень тяжелым. Сначала им пришлось последовательно встретиться со всеми призерами прошлогоднего чемпионата Европы. Серебряных медалистов этого турнира, сборную Румынии, россияне обыграли со счетом 45:39, после чего нанесли поражение бронзовым призерам ЧЕ-2024, команде Турции – 45:32. В полуфинале наша сборная уступила действующим чемпионам мира и Европы венграм – 26:45.



Во встрече за третье место соперниками россиян стали французы. Наши парни одержали победу — 45:42.

Тренер российской команды – новосибирский прославленный саблист Вениамин Решетников.

Фото: Федерация фехтования России