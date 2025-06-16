В копилке новосибирских спортсменов 32 медали летней Спартакиады народов Сибири

Соревнования проходили с 11 по 14 июня в Кемерове. Участие приняли порядка 500 спортсменов из десяти регионов Сибирского федерального округа.

Атлеты разыграли медали в восьми видах спорта: волейбол, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, вольная борьба, тяжелая атлетика и борьба на поясах корэш. Отдельная программа была предусмотрена для ветеранов спецоперации — волейбол сидя, пауэрлифтинг, настольный теннис и пулевая стрельба.

Спартакиада и приуроченные к ней мероприятия прошли в многофункциональных спортивных комплексах «Кузбасс-Арена» и Ледовом дворце «Кузбасс».

В первый день состоялась официальная церемония открытия. Спортсменов с началом соревнований поздравил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

— Эта Спартакиада стала настоящим праздником спорта, собрала лучших спортсменов нашего округа. Уверен, совместными усилиями мы сделаем эти соревнования одним из самых ярких и значимых событий Сибири и всей страны, - сказал Анатолий Серышев. По его словам, проведение таких состязаний является возвращением к традициям, заложенным предыдущими поколениями. «Спорт делает нас сильнее, выносливее, терпимее, учит работать в команде, сообща», отметил полпред.