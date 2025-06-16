В копилке новосибирских спортсменов 32 медали летней Спартакиады народов Сибири

Особенно сильные результаты наши атлеты продемонстрировали в плавании.
Соревнования проходили с 11 по 14 июня в Кемерове. Участие приняли порядка 500 спортсменов из десяти регионов Сибирского федерального округа.
Атлеты разыграли медали в восьми видах спорта: волейбол, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, вольная борьба, тяжелая атлетика и борьба на поясах корэш. Отдельная программа была предусмотрена для ветеранов спецоперации — волейбол сидя, пауэрлифтинг, настольный теннис и пулевая стрельба.
Спартакиада и приуроченные к ней мероприятия прошли в многофункциональных спортивных комплексах «Кузбасс-Арена» и Ледовом дворце «Кузбасс».
В первый день состоялась официальная церемония открытия. Спортсменов с началом соревнований поздравил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
— Эта Спартакиада стала настоящим праздником спорта, собрала лучших спортсменов нашего округа. Уверен, совместными усилиями мы сделаем эти соревнования одним из самых ярких и значимых событий Сибири и всей страны, - сказал Анатолий Серышев. По его словам, проведение таких состязаний является возвращением к традициям, заложенным предыдущими поколениями. «Спорт делает нас сильнее, выносливее, терпимее, учит работать в команде, сообща», отметил полпред.
Участие в церемонии открытия приняли руководители исполнительной и законодательной власти субъектов Сибирского федерального округа, в том числе губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также олимпийские чемпионы и участники соревнований.
Честь Новосибирской области защищали 47 спортсменов. Состав делегации внушительный — призеры и чемпионы страны, Европы, мира. Они выступали в соревнованиях по пулевой стрельбе, настольному теннису, плаванию, вольной борьбе, самбо, волейболу, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике.
По итогам соревнований Новосибирская область завоевала 32 медали, в том числе 15 золотых, 4 серебряных, 13 бронзовых. Регион занял четвертое общекомандное место.
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