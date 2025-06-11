Новосибирский спортсмен взял золото на чемпионате России по греко-римской борьбе

В Омске прошел чемпионат России по спортивной борьбе (дисциплина «греко-римская борьба»). Сергей Степанов завоевал золотую медаль (до 77 кг), Виктор Ведерников (до 55 кг) и Руслан Гусейнов (до 87 кг) поднялись на вторую и третью ступени пьедесталов.

Чемпионат России являлся одним из главных этапов отбора в национальную команду перед чемпионатом мира по греко-римской борьбе. Соревнования сильнейших борцов планеты пройдут в сентябре в Хорватии.

Новосибирец Сергей Степанов выступал после микротравм, поэтому аккуратно действовал в схватках, выполняя задания тренеров. В 1/8 финала он взял верх над Александром Оплятовым из Краснодарского края (туше при счёте 7:4), в 1/4 финала обоюдоострый поединок с Ахмедом Кайцуковым из Москвы завершился со счётом 6:5. В полуфинале Степанов сломил сопротивление Исмаила Барахоева из Свердловской области 2:0, а в финале остановил победителя первенства России и первенства Европы в возрастной группе до 23 лет Евгения Байдусова, победив со счётом 7:0. Наш борец, выросший в деревне Легостаево Искитимского района, в третий раз подряд выиграл звание чемпиона России.