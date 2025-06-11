Новосибирский спортсмен взял золото на чемпионате России по греко-римской борьбе

Наш Сергей Степанов подтвердил статус первого номера сборной страны в весовой категории до 77 килограммов.
В Омске прошел чемпионат России по спортивной борьбе (дисциплина «греко-римская борьба»). Сергей Степанов завоевал золотую медаль (до 77 кг), Виктор Ведерников (до 55 кг) и Руслан Гусейнов (до 87 кг) поднялись на вторую и третью ступени пьедесталов.
Чемпионат России являлся одним из главных этапов отбора в национальную команду перед чемпионатом мира по греко-римской борьбе. Соревнования сильнейших борцов планеты пройдут в сентябре в Хорватии.
Новосибирец Сергей Степанов выступал после микротравм, поэтому аккуратно действовал в схватках, выполняя задания тренеров. В 1/8 финала он взял верх над Александром Оплятовым из Краснодарского края (туше при счёте 7:4), в 1/4 финала обоюдоострый поединок с Ахмедом Кайцуковым из Москвы завершился со счётом 6:5. В полуфинале Степанов сломил сопротивление Исмаила Барахоева из Свердловской области 2:0, а в финале остановил победителя первенства России и первенства Европы в возрастной группе до 23 лет Евгения Байдусова, победив со счётом 7:0. Наш борец, выросший в деревне Легостаево Искитимского района, в третий раз подряд выиграл звание чемпиона России.
В весовой категории до 55 кг Виктор Ведерников уверенно прошёл 1/8 и 1/4 финала, выиграв у Геворка Трапизоняна из Краснодарского края и Алихана Асланова из Алтайского края 9:1 и 5:1 соответственно. В полуфинале Ведерников одержал победу над своим принципиальным оппонентом, пятикратным чемпионом России Виталием Кабалоевым из Мордовии 4:1, однако в финале новосибирец уступил победителю молодёжного первенства страны Алибеку Амирову из Московской области. В конце упорного поединка Ведерников пошёл отыгрываться, риск обернулся крупным счётом 2:9.
В весовой категории до 87 кг Руслан Гусейнов в 1/8 финала в остром поединке со счётом 6:13 проиграл будущему победителю чемпионата России Алану Остаеву из Краснодарского края. В утешительной схватке Гусейнов прошёл Александра Крикуху из Омской области 6:3, а в поединке за бронзу встретился с чемпионом страны 2024 года Ваагом Маргаряном из Красноярского края и одержал победу 2:1.
Все три борца тренируются в клубе «СКА-Первомаец» в тренерской бригаде под руководством Алексея Амирова, Ивана Куйлакова и Александра Екимова.
Также на чемпионате России три наших борца дошли до четвертьфиналов – Станислав Зайцев (до 72 кг), Карим Мустакимов (до 97 кг), Александр Мелехов (до 130 кг).
Они также принесли баллы в командную копилку Новосибирской области. Наша сборная заняла третье место в общекомандном зачёте чемпионата России, пропустив вперёд Краснодарский край и Московскую область.
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