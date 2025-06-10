Новосибирская наездница завоевала две серебряных медали на чемпионате России по конному спорту

В конно-спортивном клубе «Виват» в Московской области состоялся чемпионат России по конному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Наша Анна Хлиманкова взяла два серебра.

В чемпионате России по конному спорту (ПОДА) принимали участие около 25 спортсменов. Небольшое количество участников не говорит о недостаточной конкуренции. Большинство спортсменов имеют многолетний турнирный опыт, среди претендентов на медали были участники Паралимпийских игр.

Новосибирскую область представляли Анна Хлиманкова и Егор Головеев. Анна выступала в соревнованиях по выездке третьего уровня (где лошади идут шагом и рысью). В этой категории на медали претендовали 7 спортсменов. Воспитанница областной школы по конному спорту завоевала серебряные медали в обязательной и произвольной программах, выступая на лошади «Ливерпуль». Анна Хлиманкова занимается конным спортом больше десяти лет, она – мастер спорта России. Это её лучший результат на чемпионатах России, однако в следующем году тренер спортсменки Екатерина Терехова будет готовить дуэт к победе на национальном первенстве.