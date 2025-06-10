Новосибирская наездница завоевала две серебряных медали на чемпионате России по конному спорту

В московском клубе «Виват» завершились состязания среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В конно-спортивном клубе «Виват» в Московской области состоялся чемпионат России по конному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Наша Анна Хлиманкова взяла два серебра.
В чемпионате России по конному спорту (ПОДА) принимали участие около 25 спортсменов. Небольшое количество участников не говорит о недостаточной конкуренции. Большинство спортсменов имеют многолетний турнирный опыт, среди претендентов на медали были участники Паралимпийских игр.
Новосибирскую область представляли Анна Хлиманкова и Егор Головеев. Анна выступала в соревнованиях по выездке третьего уровня (где лошади идут шагом и рысью). В этой категории на медали претендовали 7 спортсменов. Воспитанница областной школы по конному спорту завоевала серебряные медали в обязательной и произвольной программах, выступая на лошади «Ливерпуль». Анна Хлиманкова занимается конным спортом больше десяти лет, она – мастер спорта России. Это её лучший результат на чемпионатах России, однако в следующем году тренер спортсменки Екатерина Терехова будет готовить дуэт к победе на национальном первенстве.
– Анна чуть больше года назад пересела на эту лошадь. Они с «Ливерпулем» нашли взаимопонимание, но ещё не идеально «съездились» – им надо ближе притереться друг к другу, – рассказала Екатерина Терехова. – Конкуренция на чемпионате страны – высокая, выступают опытные спортсмены. Будем готовиться, тренироваться и стремиться к золоту в следующем году.
Наша команда возила на чемпионат страны своих лошадей, что позволяет претендовать на попадание в сборную страны. Лошади были высоко оценены экспертами. Егор Головеев на лошади «Плаза» выступал в соревнованиях первого уровня и занял четвёртое место, уступив сотые доли процента в борьбе за бронзовую награду. Это также высокий результат для молодого кандидата в мастера спорта, учитывая, что победителем в этой группе стал МСМК, участник Паралимпийских игр Владислав Пронский из Московской области.
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