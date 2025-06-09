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Новосибирская область впервые приняла национальные старты по спорту глухих в дисциплине каратэ

Площадкой для инклюзивных соревнований стала «Локомотив-Арена».

Новосибирская область впервые приняла  не просто спортивные мероприятия, но и социально значимое событие всероссийского масштаба.

— Для нас очень важно, что это спортивное событие проходит у нас в Новосибири – регионе, который занимается продвижением здорового образа жизни и инклюзивного спорта, — отметила заместитель губернатора Валентина Дудникова, обращаясь к спортсменам, тренерам и судьям. — Большое представительство спортсменов из разных  уголков нашей страны подчеркивает  важность инклюзивного подхода в развитии физической культуры и профессионального спорта. Благодаря таким турнирам мы не только выявляем сильнейших спортсменов, но и находим эффективные средства физической реабилитации и социальной адаптации для лиц с нарушением слуха».

Спортсмены выступили в четырех дисциплинах каратэ — ката, кумитэ, ката-группа и командное кумитэ. Новосибирскую область представляют пять спортсменов.

В регионе каратэ среди спортсменов с нарушением слуха развивается не так давно, однако прирост среди участников соревнований уже заметен. Спортивная подготовка осуществляется  на базе государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по каратэ» и муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства»

По словам министра физической культуры и спорта Сергея Ахапова, развитие адаптивного спорта —  важное направление работы, которое позволяет социализировать людей с ограниченными возможностями через занятия спортом.

— Тренировки практически не отличаются от системы тренировок обычных спортсменов. Нозология при этом, конечно, вносит свои корректировки. Присутствуют небольшие ограничения в общении, но в целом тренировочный процесс обычный, — рассказывает исполнительный директор областной федерации каратэ, тренер Андрей Ковалев. — Часть тренировок мы проводим вместе со здоровыми спортсменами, а часть проводим отдельно, чтобы более углубленно проработать специфические моменты. 

Заместитель директора Центра адаптивной физической культуры и спорта Римма Якушева подчеркивает, что каратэ для людей с ограниченными возможностями замечательный вид спорта — помогает  развивать координацию и когнитивные функции, дисциплинированность, уверенность в себе и уважение друг к другу, а также позволяют социализироваться.

Фото: sport.nso.ru

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