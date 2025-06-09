Новосибирская область впервые приняла национальные старты по спорту глухих в дисциплине каратэ

Новосибирская область впервые приняла не просто спортивные мероприятия, но и социально значимое событие всероссийского масштаба.

— Для нас очень важно, что это спортивное событие проходит у нас в Новосибири – регионе, который занимается продвижением здорового образа жизни и инклюзивного спорта, — отметила заместитель губернатора Валентина Дудникова, обращаясь к спортсменам, тренерам и судьям. — Большое представительство спортсменов из разных уголков нашей страны подчеркивает важность инклюзивного подхода в развитии физической культуры и профессионального спорта. Благодаря таким турнирам мы не только выявляем сильнейших спортсменов, но и находим эффективные средства физической реабилитации и социальной адаптации для лиц с нарушением слуха».

Спортсмены выступили в четырех дисциплинах каратэ — ката, кумитэ, ката-группа и командное кумитэ. Новосибирскую область представляют пять спортсменов.