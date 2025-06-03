В Новосибирске построят многофункциональный спорткомплекс «Академия волейбола»

Согласно представленному бизнес-плану и презентации проект предполагает создание объекта, включающего четыре стандартные волейбольные площадки размерами 24 м на 15 м, детскую площадку размером 20 м на 10 м, раздевалки с душевыми, тренерские помещения, медицинский кабинет, складские помещения, открытые площадки для отработки удара и проч.

Также запланировано создание трех помещений общей площадью 157 кв. метров для самоподготовки молодых волейболистов, помещений для занятий другими видами спорта (падел-теннис, танцы, фитнес и проч.) — общей площадью более 1,3 тыс. кв. метров.



Сумма инвестиций в проект должна превысить 1,6 млрд рублей. Ввод спорткомплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года.