В Новосибирске построят многофункциональный спорткомплекс «Академия волейбола»

Ожидается, что площадь комплекса составит 9 тысяч квадратных метров.
Губернатор Андрей Травников провел заседание Совета по инвестициям Новосибирской области. Участники Совета поддержали инвестиционный проект по строительству многофункционального спорткомплекса «Академия волейбола» по улице Фрунзе.
Проект строительства «Академии волейбола» предполагает возведение в непосредственной близости от «Локомотив-Арены» спортивного комплекса площадью около 9 тыс. кв. м., с этажностью от трех до семи этажей.
Согласно представленному бизнес-плану и презентации проект предполагает создание объекта, включающего четыре стандартные волейбольные площадки размерами 24 м на 15 м, детскую площадку размером 20 м на 10 м, раздевалки с душевыми, тренерские помещения, медицинский кабинет, складские помещения, открытые площадки для отработки удара и проч.
Также запланировано создание трех помещений общей площадью 157 кв. метров для самоподготовки молодых волейболистов, помещений для занятий другими видами спорта (падел-теннис, танцы, фитнес и проч.) — общей площадью более 1,3 тыс. кв. метров.
Сумма инвестиций в проект должна превысить 1,6 млрд рублей. Ввод спорткомплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года.
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