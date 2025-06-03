На площадке новосибирской «Локомотив-Арены» завершились всероссийские соревнования по чир спорту

Больше 2300 спортсменов выступили на всероссийских соревнованиях по чир спорту «Первые в Сибири». Соревнования проходили в двух залах «Локомотив-Арены» и вместили 900 спортивных программ.

Соревнования «Первые в Сибири» проводились в третий раз. Они входят в число семи крупнейших всероссийских стартов, которые внесены в календарь Союза чир спорта России.

В этом году турнир впервые переехал в «Локомотив-Арену», что неудивительно. Ежедневно программа выступлений длилась 12-13 часов. В пятницу были задействованы два зала – основная и тренировочная арена. Приехали больше 2300 спортсменов из 27 регионов от Санкт-Петербурга до Сахалинской области.