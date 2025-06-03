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На площадке новосибирской «Локомотив-Арены» завершились всероссийские соревнования по чир спорту

Новосибирская область стала первой в командном зачете.

sport.nso.ru

Больше 2300 спортсменов выступили на всероссийских соревнованиях по чир спорту «Первые в Сибири». Соревнования проходили в двух залах «Локомотив-Арены» и вместили 900 спортивных программ.

Соревнования «Первые в Сибири» проводились в третий раз. Они входят в число семи крупнейших всероссийских стартов, которые внесены в календарь Союза чир спорта России.

В этом году турнир впервые переехал в «Локомотив-Арену», что неудивительно. Ежедневно программа выступлений длилась 12-13 часов. В пятницу были задействованы два зала – основная и тренировочная арена. Приехали больше 2300 спортсменов из 27 регионов от Санкт-Петербурга до Сахалинской области.

sport.nso.ru

Гимнасты разыгрывали награды в 11 дисциплинах чир спорта: в пяти дисциплинах чирлидинга и шести дисциплинах перфоманса. В программу входили групповые выступления (в составе от 16 до 24 человек), а также соло, двойки и небольшие группы. Участники боролись за медали, а также за звания мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, выполняли спортивные разряды.

В командном зачете победу праздновала Новосибирская область (251 очко). Второе место у Санкт-Петербурга (151), в борьбе за третье место Свердловская область (114) на 1 балл опередила Алтайский край.

sport.nso.ru

В рамках соревнований также состоялись Всероссийский фестиваль по чир спорту «Первые в Сибири», фестивали солистов «Мисс Перфоманс» и «Я – Чирлидер», в которых приняли участие как самые юные спортсмены от четырех лет, так и родительские команды.

Чир спорт – красивый, зрелищный и динамично развивающийся в нашей стране вид спорта. В нем сочетаются красота танца, мощь парных и групповых поддержек и пирамид, сложность акробатических элементов и нереальная энергетика спортсменов.

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