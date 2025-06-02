Новосибирцы вышли на старт «Зеленого марафона» в парке «Арена»

Особенно радовало, что на забеге были и семьи с детьми, и активная молодежь, и старшее поколение — все, кто делает наш город живым и неравнодушным. Благодарю организаторов, волонтеров и участников за тёплую атмосферу и отличную организацию. Такие события задают правильный ритм выходным и действительно объединяют»