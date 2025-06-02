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Новосибирцы вышли на старт «Зеленого марафона» в парке «Арена»

В рамках марафона прошли инклюзивный забег и акция «Коробка храбрости», участники которой приносили подарки для детей, находящихся на лечении.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

В нвосоибирском парке «Арена» состоялся «Зеленый марафон» — спортивный праздник, который объединил шестьдесят городов страны.

«Новосибирцы вышли на старт, чтобы провести день активно и поддержать благотворительную инициативу. В рамках марафона прошли инклюзивный забег и акция «Коробка храбрости» — участники приносили подарки для детей, находящихся на лечении,  написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. — Спасибо всем, кто принес игрушки и канцтовары — такие простые вещи становятся важной поддержкой для маленьких пациентов.

телеграм-канал Максима Кудрявцева
телеграм-канал Максима Кудрявцева

Особенно радовало, что на забеге были и семьи с детьми, и активная молодежь, и старшее поколение — все, кто делает наш город живым и неравнодушным. Благодарю организаторов, волонтеров и участников за тёплую атмосферу и отличную организацию. Такие события задают правильный ритм выходным и действительно объединяют»

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