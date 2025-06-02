В Новосибирской области провели массовую гонку в честь Всемирного дня велосипедиста

Впервые старт IV Всероссийской массовой велосипедной гонки «Всемирный день велосипедиста» проходил в Бердске. Сама гонка приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Массовый велопробег прошел от Дома культуры «Родина» до стадиона «Авангард», где и состоялись финальные соревнования для всех желающих. В программу мероприятия были включены соревнования для разных возрастных групп: 100-метровка на беговелах для детей 3–6 лет, трасса BMX для школьников 7–12 лет, шоссейная гонка по улице Боровой для ребят постарше и взрослых.