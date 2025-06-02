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В Новосибирской области провели массовую гонку в честь Всемирного дня велосипедиста

Для самых маленьких участников заезда (от трех лет!) организовали стометровку на беговелах.

Впервые старт IV Всероссийской массовой велосипедной гонки «Всемирный день велосипедиста» проходил в Бердске. Сама гонка приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Массовый велопробег прошел от Дома культуры «Родина» до стадиона «Авангард», где и состоялись финальные соревнования для всех желающих. В программу мероприятия были включены соревнования для разных возрастных групп: 100-метровка на беговелах для детей 3–6 лет, трасса BMX для школьников 7–12 лет, шоссейная гонка по улице Боровой для ребят постарше и взрослых. 

В велогонке принял участие  ветеран велоспорта, бердчанин Александр Загороднев. Несмотря на возраст, он не расстается с велосипедом – зимой пересаживается на велотренажер, занимается физкультурой и стабильно участвует в сдаче нормативов ВФСК «ГТО». В прошлом году Александр Загороднев отметил свой 90-летний юбилей и получил золотой знак отличия «ГТО»

Соревнования проходили при поддержке министерства физической культуры и спорта региона, администрации города Бердска и Федерации велосипедного спорта Новосибирской области. Аналогичные старты также проходят по всей стране.

Фото: sport.nso.ru

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