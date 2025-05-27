Новосибирский боксер взял золотую медаль на Первенстве России

В командном зачете Новосибирской области удалось занять восьмое место среди 55 регионов.
Первенство России по боксу, прошедшее в Краснодаре, собрало 252 боксера из 55 субъектов Российской Федерации. Наш Егор Козорезов выступал в весовой категории до 63,5 кг. В этом весе на медали претендовали 22 боксера, среди них 16 мастеров спорта. Козорезов боксировал только с мастерами, проходных боёв не было. В первом круге он победил Даниила Черняева из Белгородской области раздельным решением судей 4-1. В остальных боях преимущество новосибирца отмечали все арбитры. В четвертьфинале Козорезов прошёл Алексея Стародубцева из Рязани (5-0), в полуфинале взял верх над Леоном Никифоровым из Якутска (5-0), в финале был остановлен Малик Сугаипов из Чеченской Республики (5-0).
Егор Козорезов тренируется под руководством Юрий Емельянова. В прошлом году он также выиграл первенство страны в возрастной группе 19-22 года, а затем стал серебряным призёром взрослого чемпионата России. В этом году главный старт сильнейших боксёров нашей страны пройдёт в августе в Екатеринбурге.
На первенстве России выступали восемь новосибирских боксеров. В шаге от медалей остановились Мухаммад Бобокалонов (54 кг), Николай Пшенников (60 кг), Матвей Захаров (60 кг), Данил Прокудин (75 кг). Они одержали по две победы и уступили в четвертьфиналах.
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