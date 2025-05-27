Новосибирский боксер взял золотую медаль на Первенстве России

Егор Козорезов тренируется под руководством Юрий Емельянова. В прошлом году он также выиграл первенство страны в возрастной группе 19-22 года, а затем стал серебряным призёром взрослого чемпионата России. В этом году главный старт сильнейших боксёров нашей страны пройдёт в августе в Екатеринбурге.

На первенстве России выступали восемь новосибирских боксеров. В шаге от медалей остановились Мухаммад Бобокалонов (54 кг), Николай Пшенников (60 кг), Матвей Захаров (60 кг), Данил Прокудин (75 кг). Они одержали по две победы и уступили в четвертьфиналах.