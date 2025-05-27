Победы особенных спортсменов: в Новосибирской области стартовала Всероссийская Специальная Олимпиада

Вечером 26 мая в центре спортивной подготовки «Заря» была открыта Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады России по танцевальному спорту и спортивной гимнастике. Цель Специальной Олимпиады – помочь людям с ограниченными умственными способностями свободно участвовать в жизни общества. Новосибирская область активно развивает это направление.

На церемонии открытия соревнований министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил всех, кто помогает ребятам с нарушениями интеллекта находить своё место в жизни. «Второй год подряд мы проводим эти соревнования. В этом году они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы благодарим за доверие министерство спорта Российской Федерации, Специальной Олимпиады России. Огромное спасибо родителям, которые занимаются со своими особенными ребятишками, приводят их в наши спортивные секции. Огромное спасибо нашим специалистам и тренерам, которые помогают ребятам ощутить в себе силы, добиваться успехов, подниматься на пьедестал и чувствовать себя равными в обществе», – сказал Сергей Ахапов.