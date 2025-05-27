Победы особенных спортсменов: в Новосибирской области стартовала Всероссийская Специальная Олимпиада

«Огромное спасибо тренерам, которые помогают ребятам ощутить в себе силы, добиваться успехов, подниматься на пьедестал и чувствовать себя равными в обществе», – отметил глава регионального минспорта Сергей Ахапов.
Вечером 26 мая в центре спортивной подготовки «Заря» была открыта Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады России по танцевальному спорту и спортивной гимнастике. Цель Специальной Олимпиады – помочь людям с ограниченными умственными способностями свободно участвовать в жизни общества. Новосибирская область активно развивает это направление.
На церемонии открытия соревнований министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил всех, кто помогает ребятам с нарушениями интеллекта находить своё место в жизни. «Второй год подряд мы проводим эти соревнования. В этом году они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы благодарим за доверие министерство спорта Российской Федерации, Специальной Олимпиады России. Огромное спасибо родителям, которые занимаются со своими особенными ребятишками, приводят их в наши спортивные секции. Огромное спасибо нашим специалистам и тренерам, которые помогают ребятам ощутить в себе силы, добиваться успехов, подниматься на пьедестал и чувствовать себя равными в обществе», – сказал Сергей Ахапов.
Руководители Специальной Олимпиады России, приехавшие на соревнования, высоко оценили уровень организации соревнований в Новосибирской области. После восторженных отзывов участников прошлогодней Всероссийской спартакиады, которая прошла в столице Сибири, было принято решение вновь проводить турниры по спортивной гимнастике и танцевальному спорту в нашем регионе. Программа не ограничивается спортивными выступлениями. Участники съездят в зоопарк, познакомятся с городом, проведут дружеские вечера. Общая цель организаторов – сделать спортивный праздник для особенных детей.
В гимнастике медали оспаривают 28 атлетов. 119 спортсменов выступают в танцевальном спорте. Представлены 16 регионов Российской Федерации. В первый день Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады России состоялось дивизионирование, то есть спортсмены были разбиты по группам в зависимости от уровня подготовки. Затем они будут соревноваться внутри этих групп, что позволяет атлетам с тяжёлыми нарушениями также рассчитывать на медали. 28 мая в центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного состоятся финальные соревнования и награждение. 29 мая в центре спортивной подготовки «Заря» будут подведены итоги соревнований по танцевальному спорту.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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