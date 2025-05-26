Полумарафон «ЗаБег.РФ» собрал четыре тысячи новосибирских любителей бега

В рамках полумарафона можно было выбрать одну из дистанций: 1 км (для детей от шести лет), 5, 10 и 21 км.
24 мая по всей России в девятый раз прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В Новосибирской области на старт вышло четыре тысячи участников. Самой популярной оказалась дистанция 5 километров — на нее заявились около полутора тысяч человек.
Одновременный старт на дистанцию 21 км прозвучал в 9.00 в Москве, у нас в 13.00 по новосибирскому времени, а также в других регионах от Калининграда до Камчатки в соответствии с часовыми поясами. Общее число участников по всей стране ожидается на уровне 180 тысяч человек. Приветствуя стайеров в Новосибирской области, заместитель губернатора Валентина Дудникова подчеркнула спортивное мужество легкоатлетов.
«Полумарафон – это дистанция более чем достойная. Желаю вам ресурсного состояния, внимания и любви к себе. Я считаю, что все, кто бросил вызов дистанции 21 км – настоящие герои», – отметила Валентина Дудникова.
ЗаБег.РФ открыл летний сезон масштабных массовых стартов в Новосибирской области. В рамках спортивного дня с утра и до вечера участники соревновались на дистанциях 1 км (дети от 6 лет и старше), 5, 10 и 21 км. Организаторы приготовили 4200 слотов, которые давали возможность официального участия – все они были раскуплены за три недели до старта. Самой популярной оказалась дистанция 5 км – на неё заявились около 1500 человек, больше 900 преодолели «десятку», 650 штурмовали полумарафон и порядка тысячи детей боролись за медали в разных возрастных категориях.
Дистанции были проложены в живописных локациях, с видом на знаковые достопримечательности города: многофункциональную ледовую арену «Сибирь-Арена», самый длинный в России метромост, самый первый автомобильный мост, соединивший два берега реки Обь, парк «Арена».
Самому юному участнику «ЗаБега» было 6 лет, самому старшему – 77 лет. Сергей Иванов преодолел дистанцию 10 км за 1 час 6 минут и 20 секунд. Победителями полумарафона в рамках «ЗаБега. РФ» в Новосибирске стали Николай Шевель и Дарья Клиновицкая.
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