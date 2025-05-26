Полумарафон «ЗаБег.РФ» собрал четыре тысячи новосибирских любителей бега

24 мая по всей России в девятый раз прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В Новосибирской области на старт вышло четыре тысячи участников. Самой популярной оказалась дистанция 5 километров — на нее заявились около полутора тысяч человек.

Одновременный старт на дистанцию 21 км прозвучал в 9.00 в Москве, у нас в 13.00 по новосибирскому времени, а также в других регионах от Калининграда до Камчатки в соответствии с часовыми поясами. Общее число участников по всей стране ожидается на уровне 180 тысяч человек. Приветствуя стайеров в Новосибирской области, заместитель губернатора Валентина Дудникова подчеркнула спортивное мужество легкоатлетов.