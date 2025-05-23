Новосибирские атлеты завоевали восемь золотых медалей на чемпионате и первенстве Азии по гиревому спорту

Чемпионат и первенство Азии по гиревому спорту завершились в Бишкеке. На подиуме столицы Кыргызстана боролись за пьедестал 350 спортсменов из восьми стран.

Борьбу за пьедестал вели представители Индии, Таиланда, Индонезии, Монголии, Казахстана, России, Узбекистана и, конечно, хозяева соревнований. Новосибирские гиревики завоевали на минувших стартах восемь медалей, и все – высшей пробы!



На чемпионате Азии, где борьбу вели взрослые, наш ведущий атлет заслуженный мастер спорта России Евгений Бутенко (весовая категория 63 кг) выиграл в упражнении «толчок по длинному циклу». Между тем Олег Бородынкин (в/к 85 кг) стал победителем в составе сборной России по итогам гиревой эстафеты.



Между тем на первенстве – а в нем участвовали молодые спортсмены – последовательно завоевала четыре золота Ангелина Прохорова (в/к 58 кг). Она отличилась в дисциплинах «толчок по длинному циклу», «толчок» и «многоборье», а также в составе национальной сборной завоевала эстафетную медаль.



Кирилл Захаров (в/к 63 кг)стал первым в дисциплине «толчок по длинному циклу», а Олег Бородынкин, которому возраст позволяет еще участвовать в первенстве, выиграл эту дисциплину в своей весовой категории – 85 кг.

Евгений, Ангелина и Кирилл представляют знаменитую гиревую школу Черепановского района, Олег Бородынкин – Искитимский район, который также остается в числе ведущих территорий нашей области, развивающих этот «богатырский» вид спорта.