В Новосибирске завершился масштабный турнир по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего»

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов сообщил, что в следующем году решено вновь проводить турнир на ледовой площадке «Сибирь-Арены».
В упорной борьбе сборная России U20 одержала победу со счётом 2:1 над сборной Республики Беларусь U20. На шайбу Богдана Белкина россияне ответили голами Вадима Дудорова и Романа Лутцева – последний признан самым ценным игроком турнира.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов вручили победителям главный приз – Кубок Будущего. «Сибирь-Арена» благодаря новосибирским болельщикам поставила новый рекорд посещаемости матчей российской молодёжки – на матче присутствовало 10288 зрителей. Молодёжная сборная России выиграла все три матча на турнире.
Глава региона поздравил всех новосибирцев с этим достижением: «Уважаемые новосибирцы, гости нашего города, дорогие друзья! Я всех поздравляю! Спасибо Федерации хоккея России, всем организаторам за этот замечательный праздник молодости, азарта, мастерства. Спасибо новосибирским болельщикам за вашу верную любовь к хоккею. Новосибирск, с победой!»
Глава региона поздравил всех новосибирцев с этим достижением: «Уважаемые новосибирцы, гости нашего города, дорогие друзья! Я всех поздравляю! Спасибо Федерации хоккея России, всем организаторам за этот замечательный праздник молодости, азарта, мастерства. Спасибо новосибирским болельщикам за вашу верную любовь к хоккею. Новосибирск, с победой!»
Таким образом, матчи Кубка будущего-2026 также примет новосибирская «Сибирь-Арена».
Фото: nso.ru
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