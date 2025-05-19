В Новосибирске завершился масштабный турнир по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего»

Глава региона поздравил всех новосибирцев с этим достижением: «Уважаемые новосибирцы, гости нашего города, дорогие друзья! Я всех поздравляю! Спасибо Федерации хоккея России, всем организаторам за этот замечательный праздник молодости, азарта, мастерства. Спасибо новосибирским болельщикам за вашу верную любовь к хоккею. Новосибирск, с победой!»