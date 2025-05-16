Новосибирская область принимает международные соревнования по судомодельному спорту

Спортсмены из пятнадцати регионов страны — от Камчатки до Санкт-Петербурга — участвуют в соревнованиях по судомодельному спорту в Новосибирской области. Команда из Казахстана добавила турниру статус международного.

На открытии соревнований заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль отметил расширение географии турниров: «Я очень рад видеть такое большое количество участников. Их количество увеличивается и, я думаю, будет расти и дальше. Судомодельный спорт – одно из ярких спортивных направлений. Каждая модель – результат кропотливой работы. Наши соревнования позволяют продемонстрировать результаты своего труда, как мастерам, так и молодым спортсменам. Для юных судомоделистов – это отличная школа».



На озере Грёз, расположенном рядом с мотодромом, в течение шести дней состоятся несколько турниров – Кубок России» по судомодельному спорту в классах копийных моделей, посвященный 80-летию Великой Победы, Всероссийские соревнования «Кубок юношества» в различных классах моделей, Всероссийские соревнования «Сибирская весна» в классах скоростных моделей и чемпионат ДФО, СФО и УФО в классах гоночных яхт.