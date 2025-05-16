18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Новосибирская область принимает международные соревнования по судомодельному спорту

В первый день состязаний на озере Грёз устроили показательные выступления — водные спектакли.

sport.nso.ru

Спортсмены из пятнадцати регионов страны — от Камчатки до Санкт-Петербурга — участвуют в соревнованиях по судомодельному спорту в Новосибирской области. Команда из Казахстана добавила турниру статус международного.

На открытии соревнований заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль отметил расширение географии турниров: «Я очень рад видеть такое большое количество участников. Их количество увеличивается и, я думаю, будет расти и дальше. Судомодельный спорт – одно из ярких спортивных направлений. Каждая модель – результат кропотливой работы. Наши соревнования позволяют продемонстрировать результаты своего труда, как мастерам, так и молодым спортсменам. Для юных судомоделистов – это отличная школа».
 
На озере Грёз, расположенном рядом с мотодромом, в течение шести дней состоятся несколько турниров – Кубок России» по судомодельному спорту в классах копийных моделей, посвященный 80-летию Великой Победы, Всероссийские соревнования «Кубок юношества» в различных классах моделей, Всероссийские соревнования «Сибирская весна» в классах скоростных моделей и чемпионат ДФО, СФО и УФО в классах гоночных яхт.

sport.nso.ru

В первый день зрители стали свидетелями водных спектаклей. Авторы готовят радиоуправляемые модели и разыгрывают на воде реальные сценарии тушения пожара или спасательных операций, в которых задействованы катера, паромы, служебная техника и.т.д.
 
Соревнования являются юбилейными – они проводятся в 30-й раз. Когда-то турнир начинался со скромного Кубка Сибири, в котором участвовали два десятка спортсменов. Наши соревнования являются уникальными, так как объединяют на своей площадке очень большой спектр разных классов судомодельного спорта.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

6+

 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: