Новосибирские керлингисты завоевали серебряные медали чемпионата России

За победу боролись шестнадцать команд, представляющих Республику Татарстан, Красноярский край, Владимирскую, иркутскую, кемеровскую, Курганскую, Новосибирскую области, Москву и Санкт-Петербург. Большинство субъектов-участников делегировали на турнир более одной команды: две или даже три.

Так, наш регион представляли две четверки, и в итоге сборной «Новосибирская область-2» удалось подняться на пьедестал.

На первом этапе соревнований команды были поделены на две равные группы, в каждой из которых сыграли друг с другом по круговой системе, в один круг.

Затем четыре команды (то есть те, что заняли первые и вторые места в группах) сразились между собой в плей-офф. Всё здесь проходило по олимпийской системе: полуфиналы, матч за бронзу и финал.