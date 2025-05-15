Новосибирские керлингисты завоевали серебряные медали чемпионата России

Знаковые для российских керлингистов соревнования состоялись на дорожках ледовой арены «Байкал» в Иркутске.
За победу боролись шестнадцать команд, представляющих Республику Татарстан, Красноярский край, Владимирскую, иркутскую, кемеровскую, Курганскую, Новосибирскую области, Москву и Санкт-Петербург. Большинство субъектов-участников делегировали на турнир более одной команды: две или даже три.
Так, наш регион представляли две четверки, и в итоге сборной «Новосибирская область-2» удалось подняться на пьедестал.
На первом этапе соревнований команды были поделены на две равные группы, в каждой из которых сыграли друг с другом по круговой системе, в один круг.
Затем четыре команды (то есть те, что заняли первые и вторые места в группах) сразились между собой в плей-офф. Всё здесь проходило по олимпийской системе: полуфиналы, матч за бронзу и финал.
Сборная «Новосибирская область-2» в своей группе (второй) заняла второе место. Победителем из этой группы вышла в финальный тур команда «Комсомолл-3», Иркутская область. Вышло так, что именно эти два коллектива встретились затем в борьбе за высшую ступень пьедестала. Родные стены, возможно, помогли хозяевам состязаний одержать триумфальную победу – со счетом 7:2. А новосибирцы добавили в свою копилку твердое серебро. В составе нашей команды его добыли Иван Казачков (скип), Александра Мозжерина, Даниил Зазульских и Александра Стояросова.
Замкнул призовую тройку Санкт-Петербург-2. На четвертом месте – Красноярский край-1. А первая сборная Новосибирской области завершила борьбу на пятой строке турнирной таблице. В составе команды – Константин Козич (скип), Виктория Сачкова, Иван Сысоев и Ирина Рязанова. Все наши спортсмены – воспитанники Артема Шмакова.
Фото: Федерация керлинга России
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