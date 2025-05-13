Новосибирская область принимает первенство России по кикбоксингу

В предыдущий раз первенство страны по этому виду единоборства наш регион принимал в 2015 году.
В Новосибирской области на специально подготовленной площадке в Ледовом дворце спорта «Сибирь» проходит первенство России по кикбоксингу. Спортсмены показывают свое мастерство в татами-дисциплинах.
«Спустя десять лет главные национальные старты кикбоксеров вернулись в столицу Сибири, на площадки в эти дни выйдут более тысячи атлетов почти из пятидесяти субъектов России, чтобы доказать свое превосходство и постараться пройти отбор в национальную команду. Традиции кикбоксинга в нашем регионе очень давние, наши спортсмены привозили медали с самых крупных и престижных соревнований, включая чемпионаты мира. У нас есть опыт проведения турниров самого высокого уровня, и я уверен, что это первенство России также пройдет на высоте, поможет молодым спортсменам отточить мастерство, а сильнейшие займут свои места не только на пьедестале, но и в сборной Российской Федерации», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Борьба на первенстве ведется в нескольких возрастных категориях. Самым младшим участникам 7–9 лет, самым старшим 16–18. Первенство России – важнейший старт в году для спортсменов означенных возрастов. Как подчеркивают специалисты Федерации кикбоксинга России, для одних данный турнир станет началом большого спортивного пути, подарит им бесценный соревновательный опыт и шанс попасть в состав молодежной сборной для участия в Кубке мира, который будет проходить в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств в Чувашии (октябрь – 2025). Для других первенство – завершающий этап молодежной стези, переходное звено во взрослую спортивную жизнь.
Первенство России проходит в дисциплинах «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «свободная форма с предметом», «кик-форма», «кик-форма с предметом».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
6+
Комментарии (0)