Новосибирская область принимает первенство России по кикбоксингу

В Новосибирской области на специально подготовленной площадке в Ледовом дворце спорта «Сибирь» проходит первенство России по кикбоксингу. Спортсмены показывают свое мастерство в татами-дисциплинах.

«Спустя десять лет главные национальные старты кикбоксеров вернулись в столицу Сибири, на площадки в эти дни выйдут более тысячи атлетов почти из пятидесяти субъектов России, чтобы доказать свое превосходство и постараться пройти отбор в национальную команду. Традиции кикбоксинга в нашем регионе очень давние, наши спортсмены привозили медали с самых крупных и престижных соревнований, включая чемпионаты мира. У нас есть опыт проведения турниров самого высокого уровня, и я уверен, что это первенство России также пройдет на высоте, поможет молодым спортсменам отточить мастерство, а сильнейшие займут свои места не только на пьедестале, но и в сборной Российской Федерации», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.