Волейболисты новосибирского «Локомотива» выиграли Кубок России

«Я увидел не только отдельных хороших игроков, но и команду, которая играла за каждого!» — прокомментировал главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов.
В Казани завершился Кубок России по волейболу памяти Константина Ревы. В золотом матче новосибирский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» и выиграл Кубок России впервые с 2011 года.
Победа «Локомотива» подвела итог волейбольному сезону. Наша команда в «финале шести» продемонстрировала взаимозаменяемость, силу духа, умение терпеть и добилась сенсационного успеха. Новосибирцы остановили чемпиона страны – «Зенит» на его площадке, а затем выиграли тяжелейший финал у столичного «Динамо».
– «Локомотив» показал пример, как делать выводы из поражений, не останавливаться и добиваться успеха, – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – Несмотря на поражение в стартовом матче «Финала шести», наша команда сумела пройти путь до золотого матча и завоевала трофей, которого ждала вся Новосибирская область. Наш стадион заполнен почти на всех матчах, болельщики верили в команду, и эта всеобщая поддержка вплоть до руководства региона помогла игрокам продемонстрировать лучшие качества в решающих матчах. Радует, что в победном составе играли пять воспитанников новосибирской волейбольной школы. Против нас в составе «Динамо» также играли выпускники нашей молодёжной команды, но, как оказалось, победу приносит форма Новосибирской области.
В четвертьфинале чемпионата России «Локомотив уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга и занял шестое место. Поэтому наша команда была вынуждена идти к «Финалу шести» Кубка России через квалификационный раунд. Подопечные Пламена Константинова решили отборочную задачу и завоевали право бороться за трофей в компании сильнейших клубов страны в Казани.
На групповом этапе «финала шести» «Локомотив» стартовал с поражения от «Зенита» из Санкт-Петербурга 1:3. В следующем матче новосибирцы в трёх партиях переиграли «Белогорье» и обеспечили себе участие в полуфинале Кубка страны. Соперником нашей команды был «Зенит» из Казани, который только что безоговорочно выиграл чемпионат России. Казанская машина выиграла 27 матчей (при 1 поражении) в регулярном первенстве, а затем катком прошлась по соперникам в плей-офф, выиграв все восемь матчей (семь из них со счётом 3:0).
«Локомотив» встречался с чемпионом на его площадке. Нет смысла говорить, кто был фаворитом в этом матче. Однако по итогам встречи казанские волейболисты покидали площадку, опустив голову. Новосибирцы выиграли благодаря более слаженным действиям на блоке, подстраховке, чем обычно славился «Зенит». Счёт матча 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21) в пользу «Локомотива».
В финале команда Пламена Константинова соперничала с искушённым бойцом и обладателем Кубка России 2024 года – московским «Динамо». Четыре партии завершились вничью, на тай-брейке команды также шли вровень. При счёте 9:10 наша команда допустила, казалось, роковую ошибку. Однако после этого «Локомотив» стал ещё сильнее и сплочённее. Феерическая концовка вместила в себя дерзкую скидку Кобзаря, гроссмейстерскую игру Ивовича и эйс Курбанова, поставившего точку в матче – 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).
Пламен Константинов, главный тренер «Локомотива»:
– Этот титул важен для клуба, города, области, наших болельщиков, которые поддерживают нас до конца и в проигрыше, и в победе. Спасибо им за это! Они, однозначно, чемпионы страны в своем деле, так что спасибо им за поддержку. А для меня игра была важна. И я думаю, что эта команда показывала игру весь турнир. Оставим немного в стороне первую игру, которая прошла не совсем по плану. Во всех остальных матчах мы показали лучший волейбол, и абсолютно заслуженно в конце выиграли этот кубок. Команда долго становилась командой, — наверное, слишком долго. Но в конце я увидел не только отдельных хороших игроков, но и команду, которая играла за каждого!
Фото: Роман Кручинин
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