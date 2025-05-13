Волейболисты новосибирского «Локомотива» выиграли Кубок России

В Казани завершился Кубок России по волейболу памяти Константина Ревы. В золотом матче новосибирский «Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» и выиграл Кубок России впервые с 2011 года.

Победа «Локомотива» подвела итог волейбольному сезону. Наша команда в «финале шести» продемонстрировала взаимозаменяемость, силу духа, умение терпеть и добилась сенсационного успеха. Новосибирцы остановили чемпиона страны – «Зенит» на его площадке, а затем выиграли тяжелейший финал у столичного «Динамо».