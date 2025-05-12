В эстафете памяти маршала Покрышкина в Новосибирске приняли участие более 2500 атлетов

В Новосибирске в 78-й раз состоялась легкоатлетическая эстафета памяти маршала Александра Ивановича Покрышкина, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в мероприятии заявилось более 2500 человек, объединенных в 180 команд.

Маршрут был проложен по Красному проспекту – от улицы Ядринцевской до улицы Сибревкома. Старт и финиш – на площади Ленина. Участников, организаторов и гостей спортивного события поприветствовал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.