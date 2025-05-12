В эстафете памяти маршала Покрышкина в Новосибирске приняли участие более 2500 атлетов

Бегуны стартовали и финишировали в центре города — на площади Ленина.
В Новосибирске в 78-й раз состоялась легкоатлетическая эстафета памяти маршала Александра Ивановича Покрышкина, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в мероприятии заявилось более 2500 человек, объединенных в 180 команд.
Маршрут был проложен по Красному проспекту – от улицы Ядринцевской до улицы Сибревкома. Старт и финиш – на площади Ленина. Участников, организаторов и гостей спортивного события поприветствовал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
«Сегодня все мы отмечаем 80-летие Великой Победы, наш самый главный праздник в этом году. В мае 1945 года пришла долгожданная победа, тогда же состоялась первая легкоатлетическая эстафета на призы Александра Покрышкина. Сегодня это событие является одним из спортивных брендов, визитной карточкой легкой атлетики Новосибирска. Через эти соревнования в разные годы прошли многие именитые спортсмены, которые завоевывали в дальнейшем награды крупных международных стартов, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Эстафета неслучайно носит имя маршала Покрышкина. Каждый год мы отдаем дань памяти и уважения нашему великому летчику-земляку, вспоминаем его подвиги, а вместе с ними – подвиги всего нашего народа в Великой Отечественной войне», – подчеркнул министр.
По итогам забегов были определены победители и призеры в каждой группе. Традиционно первый этап каждого забега является призовым – лидеры этих этапов также получают заслуженные награды. Среди районов и Центрального округа города Новосибирска, как обычно, проводится первенство в общекомандном зачете. Также в рамках эстафеты были вручены два дополнительных приза: «Приз Леонида Осипова» (награждается спортсмен, показавший лучшее время на 15-м этапе в соревнованиях вузов) и «Мисс Эстафета – 2025».
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