Чемпионат России по подводному спорту стартовал в Новосибирске

Для Новосибирской области подводный спорт является базовым видом спорта. Занятия по подводному спорту проводятся в секциях на базе шести бассейнов города Новосибирска, а также в городе Бердске и Искитиме. В 2024 году новосибирские спортсмены участвовали в 23-м чемпионате мира CMAS по скоростному плаванию в ластах в Белграде. Золотой дубль оформила Елизавета Купрессова, Арсений Десятов завоевал бронзу.



На чемпионате России в Новосибирской области в течение пяти дней спортсмены разыграют 32 комплекта наград – двадцать шесть в индивидуальных видах и шесть – в командных эстафетах (мужчины/женщины). Зрители увидят на дорожках бассейна сильнейших спортсменов России, многократных чемпионов и рекордсменов мира и Европы, среди которых: Алексей Федькин, Степан Воробьев, Владимир Журавлев, Алексей Казанцев, Екатерина Михайлушкина, Мария Патласова, Лидия Стадник, Диана Слисева, Алина Налбандян.



Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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