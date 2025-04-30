Чемпионат России по подводному спорту стартовал в Новосибирске

Главные национальные соревнования будут продолжаться до 3 мая в бассейне «Нептун».
На дорожках за медали будут бороться порядка 300 спортсменов из 24 регионов страны. Среди них 10 заслуженных мастеров спорта, 17 мастеров спорта международного класса.
Новосибирская область принимала в прошлом году Кубок России по подводному спорту, а вот чемпионат России регион принимает впервые.
«Новосибирская школа подводного спорта одна из самых сильных, поэтому для нас большая честь принимать сегодня чемпионат России, – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. – Турнир, безусловно, значимый для подводного спорта и для нашего региона. Это серьезный старт – он является самым главным отборочным этапом для наших подводников на международные соревнования. Представительный состав спортсменов присутствуют здесь, практически из всех субъектов, где этот вид спорта развивается».
Для Новосибирской области подводный спорт является базовым видом спорта. Занятия по подводному спорту проводятся в секциях на базе шести бассейнов города Новосибирска, а также в городе Бердске и Искитиме. В 2024 году новосибирские спортсмены участвовали в 23-м чемпионате мира CMAS по скоростному плаванию в ластах в Белграде. Золотой дубль оформила Елизавета Купрессова, Арсений Десятов завоевал бронзу.
На чемпионате России в Новосибирской области в течение пяти дней спортсмены разыграют 32 комплекта наград – двадцать шесть в индивидуальных видах и шесть – в командных эстафетах (мужчины/женщины). Зрители увидят на дорожках бассейна сильнейших спортсменов России, многократных чемпионов и рекордсменов мира и Европы, среди которых: Алексей Федькин, Степан Воробьев, Владимир Журавлев, Алексей Казанцев, Екатерина Михайлушкина, Мария Патласова, Лидия Стадник, Диана Слисева, Алина Налбандян.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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