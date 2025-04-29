Новосибирск примет международные соревнования по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего»

С 15 по 18 мая в Новосибирске будет проходить международный хоккейный турнир среди молодежных и юниорских команд – «Лига Ставок Кубок Будущего». В соревнованиях примут участие четыре команды: молодежная и юниорская сборные России, молодежная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).

Турнир станет ярким событием в календаре весенних международных соревнований и предоставит молодым хоккеистам отличную возможность продемонстрировать свои навыки, получить ценный игровой опыт и проявить себя на высоком уровне. Матчи пройдут на одной из самых современных хоккейных арен страны – «Сибирь-Арене».



«Мы с удовольствием принимаем эти соревнования, потому что Новосибирская область – один из самых хоккейных регионов страны, а наши команды обладают армией самых преданных в стране болельщиков. Мы, сибиряки, будем рады насладиться ярким, соревновательным турниром между молодёжными и юношескими командами России и Белоруссии. Уверен, что все гости нашего региона почувствуют ту мощнейшую энергетику и горячую атмосферу, которую создают новосибирские болельщики», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подчеркнул, что «Лига Ставок Кубок Будущего» – турнир, который уже стал традиционным. «Развитие института национальных команд остается одной из главных задач ФХР. Необходимо давать игрокам практику международных матчей – чтобы они были готовы играть и побеждать на уровне сборных. Также очень важно радовать наших замечательных болельщиков, проводить матчи национальных команд в самых разных городах. Поздравляю всех жителей Новосибирска, всех любителей нашего спорта – вы вновь увидите хоккей высшего уровня. В прошлом году атмосфера была великолепной», – отметил он.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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