В Новосибирской области впервые прошел Кубок России по тхэквондо

В копилке хозяев турнира — 46 медалей, в том числе 19 золотых.
В ЛДС «Сибирь» завершился Кубок России по тхэквондо МФТ, который собрал 1800 участников из 29 регионов. Наши спортсмены завоевали 19 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей.
Кубок России по тхэквондо МФТ впервые проходил в Новосибирской области. На открытии соревнований министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил сильный состав участников и высокую конкуренцию. Президент Всероссийской федерации тхэквондо МФТ Лазарос Цилфидис подчеркнул международный уровень организации соревнований в Новосибирской области.
Для нашего региона эта планка становится привычной. Только в последней декаде апреля в Новосибирске прошли или продолжаются Кубок России по спортивной гимнастике, международные соревнования по каратэ «Кубок Успеха», чемпионат России по кёрлингу на колясках, чемпионат России по подводному спорту, серия всероссийских соревнований.
Кубок России по тхэквондо МФТ не затерялся в череде зрелищных турниров. Медали разыгрывались в следующих дисциплинах: «туль-группа упражнений», «спарринг», «разбивание», «cпецтехника», «лайт лоу», «фул лайт».
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