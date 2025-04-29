В Новосибирской области впервые прошел Кубок России по тхэквондо

В ЛДС «Сибирь» завершился Кубок России по тхэквондо МФТ, который собрал 1800 участников из 29 регионов. Наши спортсмены завоевали 19 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Кубок России по тхэквондо МФТ впервые проходил в Новосибирской области. На открытии соревнований министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил сильный состав участников и высокую конкуренцию. Президент Всероссийской федерации тхэквондо МФТ Лазарос Цилфидис подчеркнул международный уровень организации соревнований в Новосибирской области.