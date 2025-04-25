32 команды из шести стран: в Новосибирске проходит Кубок Дружбы по волейболу

Площадками турнира стали два спортивных центра — «Локомотив-Арена» и СК «Север».
Стартовал международный турнир по волейболу «Кубок Дружбы U14». За медали сражаются юные волейболисты из Узбекистана, Монголии, Казахстана, Армении и Абхазии и 18 регионов Российской Федерации.
Волейбольный турнир «Кубок Дружбы» начинался в 2018 году со скромных 8 команд. В этом году в нём участвуют 16 команд юношей и 16 команд девушек. Организаторы дают возможность для участия не только основным волейбольным школам других стран и регионов, но и командам из небольших городов и посёлков, которые искренне влюблены в волейбол. Новосибирскую область представляют команды областной спортивной школы по волейболу, центра игровых видов спорта, а также юноши из Карасука и девушки из Искитима. Среди участников трудно выделить фаворита, отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
– Борьба будет интересная, напряжённая, команды готовились к этому турниру. Мы поддерживаем всех и хотим, чтобы не только медали остались в памяти после наших соревнований. «Кубок Дружбы» - это возможность для новых знакомств. Хочется, чтобы вы больше общались, посетили интересные места нашей сибирской столицы и с тёплыми впечатлениями ждали следующего визита в Новосибирск, – обратился к участникам Сергей Ахапов.
На церемонии открытия выступали не только официальные лица. Группа родителей команды из Костромской области поблагодарила организаторов, министерство спорта Новосибирской области за возможности, предоставленные для детей. От дружной команды тренеров выступил наставник команды из села Сотниково Республики Бурятия. Он признался, что не верил, что команда из небольшого села получит приглашение на турнир, однако переписка была доброй, искренней, и команда села Сотниково в третий раз участвует в «Кубке Дружбы».
Игры «Кубка Дружбы» проходят в двух спортивных центрах – на площадках «Локомотив-Арены» и СК «Север». Сначала команда проведут квалификационные матчи в группах, а затем начнут борьбу за Кубок по системе плей-офф со стадии 1/8 финала. Финальные матчи состоятся 27 апреля на «Локомотив-Арене» и будут проходить до трех побед, как во взрослом волейболе. Принцип «Кубка Дружбы» - «Турниры для детей надо делать как для взрослых, только лучше!».
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