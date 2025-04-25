32 команды из шести стран: в Новосибирске проходит Кубок Дружбы по волейболу

На церемонии открытия выступали не только официальные лица. Группа родителей команды из Костромской области поблагодарила организаторов, министерство спорта Новосибирской области за возможности, предоставленные для детей. От дружной команды тренеров выступил наставник команды из села Сотниково Республики Бурятия. Он признался, что не верил, что команда из небольшого села получит приглашение на турнир, однако переписка была доброй, искренней, и команда села Сотниково в третий раз участвует в «Кубке Дружбы».

Игры «Кубка Дружбы» проходят в двух спортивных центрах – на площадках «Локомотив-Арены» и СК «Север». Сначала команда проведут квалификационные матчи в группах, а затем начнут борьбу за Кубок по системе плей-офф со стадии 1/8 финала. Финальные матчи состоятся 27 апреля на «Локомотив-Арене» и будут проходить до трех побед, как во взрослом волейболе. Принцип «Кубка Дружбы» - «Турниры для детей надо делать как для взрослых, только лучше!».

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