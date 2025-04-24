В Новосибирской области стартовал FONBET Кубок России по спортивной гимнастике

Впервые за последние семь лет Кубок России по спортивной гимнастике вернулся в турнирный календарь первого полугодия. Раньше сезон открывался чемпионатом России, а кубковые соревнования проходили летом и были вторым этапом отбора в национальную команду. Ранее новосибирский центр спортивной гимнастики принимал Кубок страны в 2021 и 2024 году.

– Новосибирская область в последние годы принимает множество международных и всероссийских турниров, которые являются не просто промежуточными стартами, а имеют отборочный статус. Этот Кубок России является отбором в национальную команду и в третий раз проходит в нашем уникальном центре спортивной гимнастики. Турнир собрал рекордное для наших соревнований число команд, – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.