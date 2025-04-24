В Новосибирской области стартовал FONBET Кубок России по спортивной гимнастике

Этот турнир стал первым в сезоне для гимнастов сборной страны.
Впервые за последние семь лет Кубок России по спортивной гимнастике вернулся в турнирный календарь первого полугодия. Раньше сезон открывался чемпионатом России, а кубковые соревнования проходили летом и были вторым этапом отбора в национальную команду. Ранее новосибирский центр спортивной гимнастики принимал Кубок страны в 2021 и 2024 году.
– Новосибирская область в последние годы принимает множество международных и всероссийских турниров, которые являются не просто промежуточными стартами, а имеют отборочный статус. Этот Кубок России является отбором в национальную команду и в третий раз проходит в нашем уникальном центре спортивной гимнастики. Турнир собрал рекордное для наших соревнований число команд, – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
В Кубке России участвуют более 160 спортсменов из 29 регионов страны, а также Республики Беларусь. Среди соискателей наград два олимпийских чемпиона – Давид Белявский и Артур Далалоян.
По словам президента федерации спортивной гимнастики Новосибирской области Евгения Подгорного на проведение Кубка России помимо Новосибирской области претендовали Москва, Санкт-Петербург, Сириус, Республика Татарстан, однако в федерации гимнастики России приняли решение доверить проведение соревнований Новосибирской области. Наш регион отличает гостеприимство, удобная система транспорта для спортсменов, профессиональные условия в зале, позволяющие гимнастам сконцентрироваться на выступлении. Вице-президент федерации гимнастики России Никита Нагорный подтвердил, что не так много регионов страны готовы предоставить такие условия для гимнастов, а также активно участвовать в проведении турнира.
В первый день соревнований состоялся финал командных соревнований среди мужчин. Победителями стали гимнасты Владимирской области, которые опередили сборные Москвы и Республики Татарстан.
Новосибирские гимнасты будут представлены только в личных соревнованиях Кубка страны. В соревнованиях мужчин выступит Леонид Бородин, среди женщин за медали будут бороться Маргарита Иванова и Софья Кобзева. Кубок России по спортивной гимнастике финиширует 27 апреля.
25 апреля в рамках Кубка России пройдёт мастер-класс с участием победителей Олимпийских игр Ангелины Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпиона мира Владислава Поляшова. Мастер-класс начнётся в 12.00, в 13.30 состоится автограф-сессия.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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