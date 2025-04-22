Прошли отбор: в чемпионате мира примут участие четыре новосибирских пловца

В Казани состоялся чемпионат России по плаванию, он был первым за последние три года с четко обозначенным отборочным статусом. Спортсмены решали задачу попадания в сборную для участия в чемпионате мира в Сингапуре. Для этого нужно было финишировать на первом или втором местах и выполнить квалификационный норматив, который в России жестче, чем у международной федерации World Aquatics.

Победительницей чемпионата России стала Дарья Зарубенкова. Воспитанница тренеров Анны Николенко, Игоря Ретюнского и Светланы Банниковой выиграла заплыв на 200 метров на спине, опередив преследовательницу на несколько сантиметров (0,02 секунды). Дарья Зарубенкова показала результат 2.10,44 (время квалификации на чемпионат мира – 2.11,08).

Лидер нашего плавания Арина Суркова заболела непосредственно перед чемпионатом России, поэтому была вынуждена отказаться от некоторых дистанций. Тем не менее, она справилась с задачей-минимум – выполнила отборочный норматив на дистанции 50 метров баттерфляем. Результат воспитанницы Александра Мартынова и Сергея Гейбеля 25,84. Квалификационный норматив 25,98. Суркова уступила победительнице Марии Осетровой 0,05 секунды. На дистанции 50 метров вольным стилем Арина Суркова показала второй результат 24,94 (отборочный норматив 24,72).