Прошли отбор: в чемпионате мира примут участие четыре новосибирских пловца

Впервые в истории новосибирского плавания сразу четыре спортсмена выполнили квалификационный норматив для участия в чемпионате мира.
В Казани состоялся чемпионат России по плаванию, он был первым за последние три года с четко обозначенным отборочным статусом. Спортсмены решали задачу попадания в сборную для участия в чемпионате мира в Сингапуре. Для этого нужно было финишировать на первом или втором местах и выполнить квалификационный норматив, который в России жестче, чем у международной федерации World Aquatics.
Победительницей чемпионата России стала Дарья Зарубенкова. Воспитанница тренеров Анны Николенко, Игоря Ретюнского и Светланы Банниковой выиграла заплыв на 200 метров на спине, опередив преследовательницу на несколько сантиметров (0,02 секунды). Дарья Зарубенкова показала результат 2.10,44 (время квалификации на чемпионат мира – 2.11,08).
Лидер нашего плавания Арина Суркова заболела непосредственно перед чемпионатом России, поэтому была вынуждена отказаться от некоторых дистанций. Тем не менее, она справилась с задачей-минимум – выполнила отборочный норматив на дистанции 50 метров баттерфляем. Результат воспитанницы Александра Мартынова и Сергея Гейбеля 25,84. Квалификационный норматив 25,98. Суркова уступила победительнице Марии Осетровой 0,05 секунды. На дистанции 50 метров вольным стилем Арина Суркова показала второй результат 24,94 (отборочный норматив 24,72).
Михаил Антипов показал высокий результат на дистанции 100 метров баттерфляем. Воспитанник Александра Мартынова и Сергея Гейбеля финишировал с личным рекордом 51,25 секунды и опередил на 0,03 секунды Романа Шевлякова, который финишировал третьим. Отборочный норматив на чемпионат мира 51,51 секунды.
Дарья Трофимова финишировала второй на дистанции 100 метров вольным стилем. Результат воспитанницы Валерия Котова 54,17 в финале и 53,75 в предварительном заплыве. Время квалификации на чемпионат мира - 54.25.
Таким образом, четверо новосибирцев отобрались на чемпионат мира, который пройдёт в Сингапуре с 27 июля по 3 августа. Это рекорд в истории новосибирского плавания. В женской сборной России всего десять спортсменок выполнили квалификационные нормативы на личных дистанциях, три из них представляют Новосибирскую область! В мужской сборной в Сингапур отобрались пятнадцать атлетов.
Олег Плотников и Дарья Зарубенкова отобрались на первенство мира, которое пройдет в Румынии с 19 по 24 августа 2025 года. Олег показал отборочный результат на 100 м брассом, Дарья Зарубенкова квалифицировалась на 200 м на спине.
В общей сложности на чемпионате России по плаванию сборная Новосибирской области завоевала 8 медалей: 1 золотую, 4 серебряные и 3 бронзовые.
Фото: Федерация водных видов спорта России
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