Новосибирский атлет завоевал бронзу на международной велогонке в Испании

Молодой новосибирский велогонщик поднялся на подиум международной гонки в Испании. Матвей Токарев финишировал третьим в общем зачете и показал первый результат в возрастной группе 19-22 года.

Международная велогонка в Испании Castello Criterium собрала спортсменов из разных стран. В основном это были молодые гонщики, которые ведут подготовку в составе европейских команд с перспективой заключения профессионального контракта. В гонке определялись победители и призеры в общей группе (среди мужчин) и среди молодежи (19-22 года).

19-летний Матвей Токарев в прошлом году показывал достойные результаты на международных гонках и получил предложение пройти подготовку в испанской команде. В этом сезоне воспитанник Александра Мамонтова дебютирует в возрастной группе 19-22 года, готовится к выступлению на чемпионате страны, а также спартакиаде молодежи России.