Новосибирский атлет завоевал бронзу на международной велогонке в Испании

Это уже вторая большая награда нашего Матвея Токарева весной-2025: в марте он взял серебро Кубка России по велосипедному спорту.
Молодой новосибирский велогонщик поднялся на подиум международной гонки в Испании. Матвей Токарев финишировал третьим в общем зачете и показал первый результат в возрастной группе 19-22 года.
Международная велогонка в Испании Castello Criterium собрала спортсменов из разных стран. В основном это были молодые гонщики, которые ведут подготовку в составе европейских команд с перспективой заключения профессионального контракта. В гонке определялись победители и призеры в общей группе (среди мужчин) и среди молодежи (19-22 года).
19-летний Матвей Токарев в прошлом году показывал достойные результаты на международных гонках и получил предложение пройти подготовку в испанской команде. В этом сезоне воспитанник Александра Мамонтова дебютирует в возрастной группе 19-22 года, готовится к выступлению на чемпионате страны, а также спартакиаде молодежи России.
В Испании в небольшом городе De Sant Jordi в международной гонке Castello Criterium на 64 км Матвей Токарев в жесткой скоростной борьбе занял третье место. Первым стал велогонщик из Пуэрто-Рико. В молодежном зачете Матвей Токарев показал лучший результат.
Это второй успех Матвея Токарева в велосезоне 2025 года. В марте новосибирец завоевал серебряную медаль Кубка России по велосипедному спорту на треке в гонке с выбыванием.
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