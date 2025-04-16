Новосибирские волейболисты выиграли чемпионат России в Молодежной лиге

В этом сезоне «Локомотив-СШОР» одержал 26 побед в 30 матчах на предварительном этапе чемпионата и занял первое место. Вторым с отставанием в одну победу финишировал «ЮКИОР» (ХМАО-Югра). Первый финальный тур прошёл в Сургуте. Наша молодёжка под руководством Георги Петрова выиграла все пять матчей. На втором туре шестёрка финалистов встретилась в Новосибирске, где хозяева продолжили штамповать победы и за два тура до финиша стали недосягаемы для соперников.

Восьмой стала победа над молодежкой клуба «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) со счётом 3:1 (25:13, 25:22, 23:25, 25:18). Лидерами встречи стали игроки «Локомотива-СШОР» – диагональный Василий Молотков (23 очка, из них 5 эйсов) и блокирующий Михаил Вишняков (19 очков, из них 7 блоков), который поделился эмоциями после игры:

– Очень сложный матч. Парни такие мячи в защите тянули. Результат есть, всех болельщиков поздравляем с чемпионством. Вернули трофей в Новосибирск впервые с 2021 года, очень рады. Сейчас уже немного выдохнем и будем завершать тур – ждем всех на главной арене в заключительный день тура, будет интересный матч.