Новосибирские волейболисты выиграли чемпионат России в Молодежной лиге

Победа в чемпионате 2024/2025 стала пятой для нашей молодежки — это рекорд среди всех клубов страны.
Новосибирская команда «Локомотив-СШОР» одержали победу в чемпионате России в Молодежной лиге. Новосибирцы одержали победы в восьми матчах из восьми и за два тура до финиша финального турнира обеспечили себе золотые медали. Заключительный матч чемпионата и итоговое награждение состоятся 17 апреля в «Локомотив-Арене».
Молодёжная лига чемпионата России по волейболу – смотр резерва сильнейших клубов Суперлиги. Спортивная школа по волейболу Новосибирской области стабильно готовит перспективных выпускников, которые поднимаются на пьедестал молодёжного первенства. Победа в чемпионате 2024/2025 годов стала пятой для команды «Локомотив-СШОР» (это рекорд среди всех клубов страны). Также в активе новосибирцев три серебра и две бронзы чемпионатов Молодёжной лиги.
В этом сезоне «Локомотив-СШОР» одержал 26 побед в 30 матчах на предварительном этапе чемпионата и занял первое место. Вторым с отставанием в одну победу финишировал «ЮКИОР» (ХМАО-Югра). Первый финальный тур прошёл в Сургуте. Наша молодёжка под руководством Георги Петрова выиграла все пять матчей. На втором туре шестёрка финалистов встретилась в Новосибирске, где хозяева продолжили штамповать победы и за два тура до финиша стали недосягаемы для соперников.
Восьмой стала победа над молодежкой клуба «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) со счётом 3:1 (25:13, 25:22, 23:25, 25:18). Лидерами встречи стали игроки «Локомотива-СШОР» – диагональный Василий Молотков (23 очка, из них 5 эйсов) и блокирующий Михаил Вишняков (19 очков, из них 7 блоков), который поделился эмоциями после игры:
– Очень сложный матч. Парни такие мячи в защите тянули. Результат есть, всех болельщиков поздравляем с чемпионством. Вернули трофей в Новосибирск впервые с 2021 года, очень рады. Сейчас уже немного выдохнем и будем завершать тур – ждем всех на главной арене в заключительный день тура, будет интересный матч.
17 апреля на главной площадке «Локомотив Арены» пройдет заключительный матч тура - в золотом финале «Локомотив-СШОР» уже в ранге чемпионов встретится с «Динамо-Олимп». Молодежная команда железнодорожников впервые проведет матч на основной площадке, а весь матч будет соответствовать формату Суперлиги. Болельщиков ждет традиционная шоу-программа и торжественная церемония награждения победителей и призеров чемпионата России.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
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