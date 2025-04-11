Новосибирцы привезли девять медалей первенства России по спортивной аэробике

На первенстве России по спортивной аэробике молодые новосибирцы завоевали два золота, четыре серебра и три бронзы. Старты принимал Калининград.

Янтарная столица впервые провела у себя такие состязания. Ранее здесь, в течение нескольких лет, на достойном уровне проходили всероссийские соревнования «Балтийский берег». Этот успех обеспечил Калининграду помощь и поддержку федерального центра в организации более статусного турнира.

На подиуме «Автотор-Арены» вели борьбу 760 спортсменов из 33 субъектов РФ. Участники первенства разыграли медали в двух возрастных группах: среди юношей и девушек 12–14 лет, среди юниоров и юниорок 15–17 лет. Наши аэробисты отличились в самых разных видах программы – соло, дуэты, группа-5, танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа.