Как особенным танцорам из Новосибирска удалось завоевать медали Всемирной Специальной Олимпиады?

Соревнования спортсменов с нарушениями интеллекта состоялись в марте в Италии.
На Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады выступали около 1500 атлетов из более чем 100 стран. России выделили квоты всего лишь на четырёх атлетов, две из них были отданы спортсменам из Новосибирской области Юлии Королёвой и Михаилу Архипову. Сибиряки выступали в танцевальном спорте. Сопровождающими наших атлетов были тренер Роман Панин и мама Наталья Королёва.
На встрече в министерстве спорта Новосибирской области участники поделились подробностями, рассказав, кто являлся главными соперниками россиян.
Наталья Королёва рассказала о впечатляющем открытии соревнований, когда трибуны 10-тысячной арены были заполнены практически до отказа. Российская сборная выступала под нейтральным флагом. Наша команда выделялась скромным составом, атлетов поселили отдельно от других делегаций, однако это не мешало им с достоинством выступать за свою страну.
В бальных танцах в танцевальном спорте выступали шесть пар. Эта дисциплина является сложной для атлетов с интеллектуальными нарушениями. Наши танцоры вели борьбу в лидирующей группе с дуэтами из Италии и Монголии. В монгольской паре ярко выглядела девушка, которая разговаривала на двух языках, выделяясь среди других участников. Итальянские атлеты, а также новосибирцы имели более серьёзные нарушения интеллекта. Наша пара была хорошо подготовлена, удостоилась громких оваций, однако оценки арбитров принесли высшие ступени пьедестала соперникам. Некоторые судьи поставили откровенно заниженные баллы россиянам, что и вывело хозяев на первое место, а монголов – на второе. Отрыв был минимальным.
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов поблагодарил ребят за достойное выступление в столь непростой ситуации. На уровне Специальной Олимпиады результат не имеет первостепенного значения. Главное ребята могут гордиться своим достижением. Они долго и упорно тренировались, выиграли всероссийский отбор и завоевали бронзу всемирных соревнований. Сергей Ахапов отдельно подчеркнул разносторонность атлетов, обсудил с ними дальнейшие планы. Юлия Королёва сейчас готовится к чемпионату России по адаптивному тхэквондо, а Михаил Архипов занимается плаванием.
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