Как особенным танцорам из Новосибирска удалось завоевать медали Всемирной Специальной Олимпиады?

На Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады выступали около 1500 атлетов из более чем 100 стран. России выделили квоты всего лишь на четырёх атлетов, две из них были отданы спортсменам из Новосибирской области Юлии Королёвой и Михаилу Архипову. Сибиряки выступали в танцевальном спорте. Сопровождающими наших атлетов были тренер Роман Панин и мама Наталья Королёва.

На встрече в министерстве спорта Новосибирской области участники поделились подробностями, рассказав, кто являлся главными соперниками россиян.

Наталья Королёва рассказала о впечатляющем открытии соревнований, когда трибуны 10-тысячной арены были заполнены практически до отказа. Российская сборная выступала под нейтральным флагом. Наша команда выделялась скромным составом, атлетов поселили отдельно от других делегаций, однако это не мешало им с достоинством выступать за свою страну.