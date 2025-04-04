В новосибирском Центре Евгения Подгорного пройдет Кубок России по спортивной гимнастике

В Новосибирской области с 20 по 28 апреля пройдет Кубок России по спортивной гимнастике. Программу форума составят командные соревнования, а также личные старты – в многоборье и отдельных видах спортивной гимнастики (программа мастеров спорта). Ожидается около 300 спортсменов из разных субъектов России.

К участию в Кубке России, который сегодня является крупнейшим национальным стартом, будут допущены женщины 16 лет и старше, мужчины 18 лет и старше. Ожидается, что к нам приедут порядка 20 представителей сборной команды России. А также – спортсмены из Белоруссии.

«Первый Кубок России мы проводили в 2021 году, и это была генеральная репетиция для российских гимнастов перед Олимпийскими Играми в Токио. В этом году Кубок также будет для них знаковым мероприятием, так как это – основной этап отбора в национальную сборную на предстоящие крупные международные старты. Ожидаем мы около 300 спортсменов из разных субъектов России. Вместе с представителями делегаций, тренерами, судьями Новосибирск примет более 500 гостей», – отметил в своем докладе министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Соревнования пройдут в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, который распахнул свои двери в 2019 году. Сегодня он является крупнейшим в Зауралье профильным гимнастическим залом, способным принять самые представительные старты. Торжественное открытие мероприятия назначено на 22 апреля.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

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