Новосибирский производитель стеклотары поддерживает уникальный формат развития муай-тай

В Центре единоборств «Экскалибур» прошли показательные тренировки по муай-тай, которые провел легендарный тайский боец Sagadped.
Двухнедельный визит известного спортсмена обеспечило ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга).
Sagadped – чемпион мира по тайскому боксу среди профессионалов, двукратный чемпион стадионов Lumphini и Rajadamnern, чемпион Таиланда MITSUBISHI 8 MAN CHAMPION. Сейчас он наставник действующих бойцов ONE FC, входит в топ-10 тренеров Таиланда.
В мастер-классах приняли участие юные спортсмены от 6 до 12 лет.
– В России муай-тай развивался на основе школы советского бокса, с акцентом на постановку соединений рук и ног, а тайцы, например, по собственным методикам обучают работе в клинче – борьбе в стойке, таким образом, у детей расширяется технический арсенал, – поясняет чемпион Европы по тайскому боксу, мастер спорта, тренер Никита Минькин. – Также уникальный опыт занятий с тайскими тренерами позволяет «напитаться» культурой и философией одного из самых зрелищных восточных единоборств, выявить свои лучшие качества, причем не только физические, но и моральные.
По его словам, популярность муай-тай в Новосибирской области набирает обороты, в настоящее время им занимаются более 2 000 человек: на счету новосибирцев множество побед на чемпионатах и первенствах федерального и мирового уровня. При содействии «Сибстекла» к тренировкам по тайскому боксу приступают и подростки из группы риска – кадеты из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ориентир», партнером которого является предприятие.
– Наша компания использует свои ресурсы для реализации инициатив с долгосрочным социальным эффектом, – говорит генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. – Мы заинтересованы в развитии региона присутствия, осознаем важность создания благоприятной среды для здорового образа жизни, ключевую роль в решении связанных с этим задач играет спорт, в первую очередь, детско-юношеский. Поддерживаем как командные, так и индивидуальные виды спорта. В частности, муай-тай воспитывает черты характера, необходимые в современном мире, быструю адаптацию к непредсказуемым ситуациям, умение принимать решения в сложных условиях. Кроме того, даем возможность перспективным ребятам расти дальше.
Фото: архивы пресс-служб
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