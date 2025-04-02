Новосибирский производитель стеклотары поддерживает уникальный формат развития муай-тай

Двухнедельный визит известного спортсмена обеспечило ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга).

Sagadped – чемпион мира по тайскому боксу среди профессионалов, двукратный чемпион стадионов Lumphini и Rajadamnern, чемпион Таиланда MITSUBISHI 8 MAN CHAMPION. Сейчас он наставник действующих бойцов ONE FC, входит в топ-10 тренеров Таиланда.

В мастер-классах приняли участие юные спортсмены от 6 до 12 лет.

– В России муай-тай развивался на основе школы советского бокса, с акцентом на постановку соединений рук и ног, а тайцы, например, по собственным методикам обучают работе в клинче – борьбе в стойке, таким образом, у детей расширяется технический арсенал, – поясняет чемпион Европы по тайскому боксу, мастер спорта, тренер Никита Минькин. – Также уникальный опыт занятий с тайскими тренерами позволяет «напитаться» культурой и философией одного из самых зрелищных восточных единоборств, выявить свои лучшие качества, причем не только физические, но и моральные.

По его словам, популярность муай-тай в Новосибирской области набирает обороты, в настоящее время им занимаются более 2 000 человек: на счету новосибирцев множество побед на чемпионатах и первенствах федерального и мирового уровня. При содействии «Сибстекла» к тренировкам по тайскому боксу приступают и подростки из группы риска – кадеты из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ориентир», партнером которого является предприятие.