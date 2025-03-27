Новосибирск примет Кубок России по спортивной гимнастике

Четкая, слаженная работа всех служб, задействованных в мероприятии, бюджет, места проживания делегаций, безопасность, логистика, медицинское обслуживание, культурная программа – эти и другие неотъемлемые детали Кубка России по спортивной гимнастике обсудили в региональном минспорте. Уже скоро этот примет Новосибирск!

Рабочее совещание по подготовке к соревнованиям провел заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль. В обсуждении важных вопросов, связанных с организацией и проведением форума, участвовали президент областной Федерации спортивной гимнастики олимпийский чемпион Евгений Подгорный, руководитель ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» Сергей Буньков, начальник отдела министерства физической культуры и спорта Светлана Лебедева, член Совета Федерации спортивной гимнастики Ия Гончарова, и. о. директора Центра подготовки по спортивной гимнастике Лариса Патрушева.

Кубок России пройдет 20–28 апреля. События развернутся в означенном Центре, который открылся в 2019 году и сегодня является крупнейшим в Сибири профильным гимнастическим объектом, способным принять самые представительные старты. Здесь уже не раз проходили знаковые мероприятия, такие как чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, турнир на призы наших прославленных олимпийцев Евгения Подгорного и Ивана Стретовича, тот же Кубок страны, который для сильнейших российских гимнастов является одним из главных турниров сезона.