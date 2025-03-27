Новосибирск примет Кубок России по спортивной гимнастике

Крупный национальный турнир пройдет в нашем городе в конце апреля.
Четкая, слаженная работа всех служб, задействованных в мероприятии, бюджет, места проживания делегаций, безопасность, логистика, медицинское обслуживание, культурная программа – эти и другие неотъемлемые детали Кубка России по спортивной гимнастике обсудили в региональном минспорте. Уже скоро этот примет Новосибирск!
Рабочее совещание по подготовке к соревнованиям провел заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль. В обсуждении важных вопросов, связанных с организацией и проведением форума, участвовали президент областной Федерации спортивной гимнастики олимпийский чемпион Евгений Подгорный, руководитель ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» Сергей Буньков, начальник отдела министерства физической культуры и спорта Светлана Лебедева, член Совета Федерации спортивной гимнастики Ия Гончарова, и. о. директора Центра подготовки по спортивной гимнастике Лариса Патрушева.
Кубок России пройдет 20–28 апреля. События развернутся в означенном Центре, который открылся в 2019 году и сегодня является крупнейшим в Сибири профильным гимнастическим объектом, способным принять самые представительные старты. Здесь уже не раз проходили знаковые мероприятия, такие как чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, турнир на призы наших прославленных олимпийцев Евгения Подгорного и Ивана Стретовича, тот же Кубок страны, который для сильнейших российских гимнастов является одним из главных турниров сезона.
И вот он к нам возвращается. По предварительным данным, озвученным на совещании, участие в состязаниях примут около 300 спортсменов. Вместе с тренерами, судьями, главами делегаций, другими представительными лицами наш регион примет порядка 500 гостей. Опыт у Новосибирской области в проведении крупных спортивных мероприятий, в том числе международного уровня, довольно богатый.
К участию в Кубке России по спортивной гимнастике будут допущены женщины 16 лет и старше, мужчины 18 лет и старше. Конец апреля – новая ниша в национальном спортивном календаре для этих состязаний. Раньше, как отметил Евгений Подгорный, в аналогичные сроки у нас в стране проходил чемпионат России, а Кубок – летом. На последнем выступали лучшие из лучших, на чемпионате – все, кто предварительно прошел отбор на соревнованиях федеральных округов. В этом году график поменялся, чемпионат назначен к проведению на осень (Сириус, Краснодарский край).
«Даты проведения этих соревнований привязаны к международному календарю, чемпионат и Кубок России рассматриваются как отборочные старты к мировому и европейскому первенствам соответственно», – еще в конце 2024 года сообщило агентство ТАСС, цитируя старшего тренера национальной сборной команды по спортивной гимнастике Валентину Родионенко.
Речь о «Европе и мире», где наши гимнасты не имели возможности выступать с 2022 года, зашла неспроста. Вот и Евгений Подгорный на прошедшей встрече поделился обнадеживающей информацией: практически решен вопрос о допуске россиян на международные старты по спортивной гимнастике. Но пока лишь в нейтральном статусе.
Местом проведения чемпионата Европы в 2025 году станет немецкий Лейпциг (22–31 мая), чемпионата мира – столица Индонезии Джакарта (18–26 октября). Кубок России в Новосибирске явится одним из важнейших этапов отбора в команду для участия в указанных турнирах.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
12+
Комментарии (0)