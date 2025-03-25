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Новосибирские спортсмены завоевали медали в трех дисциплинах на чемпионате России по сноуборду

Наши атлеты отличились в сноуборд-кроссе, слоуп-стайле и биг-эйре.

sport.nso.ru

В Красноярске финишировал чемпионат России по сноуборду. В активе новосибирцев золото, серебро и бронза в сноуборд-кроссе, слоуп-стайле и биг-эйре. На заключительном этапе Кубка страны по сноуборд-кроссу наши спортсмены пополнили копилку наград.

Чемпионат России по сноуборду в этом году проходил в красноярском многофункциональном спортивном комплексе «Сопка».

В сноуборд-кроссе шла жёсткая конкурентная борьба. Многие вылетали с трассы. Новосибирский спортсмен Даниил Дильман вышел в финал и завоевал золотую медаль. Тренером многократного чемпиона страны является Денис Лампартер.

В биг-эйре блеснула 16-летняя новосибирская сноубордистка Алёна Дихтярева. Воспитанница Алексея Гуляева дебютировала на взрослом уровне и сумела подняться на третью ступень пьедестала. В слоуп-стайле она сделала ещё один шаг вверх, завоевав серебряную медаль.

sport.nso.ru

После чемпионата страны мастера сноуборд-кросса переехали в Миасс, где на горнодыжном комплексе «Солнечная долина» прошёл заключительный, шестой этап Кубка России в дисциплине «сноуборд-кросс». Даниил Дильман вновь первым пересёк финиш в финальном заезде, Ксения Качалова заняла третье место в соревнованиях женщин.

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