Новосибирские спортсмены завоевали медали в трех дисциплинах на чемпионате России по сноуборду

В Красноярске финишировал чемпионат России по сноуборду. В активе новосибирцев золото, серебро и бронза в сноуборд-кроссе, слоуп-стайле и биг-эйре. На заключительном этапе Кубка страны по сноуборд-кроссу наши спортсмены пополнили копилку наград.

Чемпионат России по сноуборду в этом году проходил в красноярском многофункциональном спортивном комплексе «Сопка».

В сноуборд-кроссе шла жёсткая конкурентная борьба. Многие вылетали с трассы. Новосибирский спортсмен Даниил Дильман вышел в финал и завоевал золотую медаль. Тренером многократного чемпиона страны является Денис Лампартер.

В биг-эйре блеснула 16-летняя новосибирская сноубордистка Алёна Дихтярева. Воспитанница Алексея Гуляева дебютировала на взрослом уровне и сумела подняться на третью ступень пьедестала. В слоуп-стайле она сделала ещё один шаг вверх, завоевав серебряную медаль.