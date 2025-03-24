18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

В Новосибирской области завершилась зимняя Спартакиада инвалидов

Соревнования проходили по шести видам спорта: лыжные гонки, дартс, пауэрлифтинг, шашки, гребля на тренажере и пулевая стрельба.

nso.ru

XII зимняя Спартакиада инвалидов Новосибирской области собрала 178 участников из 16 команд региона. Атлеты с нарушениями здоровья боролись за медали в шести видах спорта.

Второй год подряд зимняя Спартакиада инвалидов Новосибирской области проходила в Маслянинском районе. Здесь же проводились летние сельские игры Новосибирской области 2024 года, район постоянно совершенствует свою спортивную инфраструктуру.

Спартакиада инвалидов – один из главных стартов, к которому участники готовятся на протяжении сезона. Состав команды был ограниченным – 16 человек, что увеличивало конкуренцию, спортсмены старались пройти отбор.

sport.nso.ru
sport.nso.ru
sport.nso.ru

В спартакиаде выступали спортсмены не моложе 14 лет с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, интеллекта, слуха. Первое место в общекомандном зачёте заняла команда Новосибирска, второе место у спортсменов Мошковского района, на третьем – Болотнинский район.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: