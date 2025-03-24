В Новосибирской области завершилась зимняя Спартакиада инвалидов

Соревнования проходили по шести видам спорта: лыжные гонки, дартс, пауэрлифтинг, шашки, гребля на тренажере и пулевая стрельба.
XII зимняя Спартакиада инвалидов Новосибирской области собрала 178 участников из 16 команд региона. Атлеты с нарушениями здоровья боролись за медали в шести видах спорта.
Второй год подряд зимняя Спартакиада инвалидов Новосибирской области проходила в Маслянинском районе. Здесь же проводились летние сельские игры Новосибирской области 2024 года, район постоянно совершенствует свою спортивную инфраструктуру.
Спартакиада инвалидов – один из главных стартов, к которому участники готовятся на протяжении сезона. Состав команды был ограниченным – 16 человек, что увеличивало конкуренцию, спортсмены старались пройти отбор.
В спартакиаде выступали спортсмены не моложе 14 лет с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, интеллекта, слуха. Первое место в общекомандном зачёте заняла команда Новосибирска, второе место у спортсменов Мошковского района, на третьем – Болотнинский район.
Комментарии (0)