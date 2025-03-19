Новосибирский спортсмен-колясочник завоевал серебро на этапе Кубка мира в Италии

Наши мастера фехтования на колясках выступили на этапе Кубка мира в Италии. Состязания в Пизе стали первыми для наших спортсменов после Паралимпийских игр в Токио 2021 года. Новосибирскую область в составе российской команды представляли Максим Шабуров (категория А) и Алексей Иваньев (категория В).

Максим Шабуров занял второе место в фехтовании на шпагах. В четвертьфинале воспитанник Мурата Конурбаева в упорной борьбе взял верх над Маурицем Шмидтом из Германии, выигравшим сабельный турнир на Паралимпийских играх – 2024 в Париже. Счёт матча – 15:14. Одержав в полуфинале победу над украинцем Артемом Манко – 15:2, Шабуров вышел в финал, где его соперником стал турецкий фехтовальщик Хакан Аккая, взявший в Париже шпажную «бронзу». Решающий бой закончился также со счетом 15:14, но не в пользу россиянина.