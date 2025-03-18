Новосибирские спортсменки одержали победу на международном турнире по фехтованию «Московская сабля»

В командных соревнованиях саблисты делились по разным составам сборной России. Квартет новосибирцев выступал под названием «Россия-2». В финале наша команда (Эдгар Алексанян, Алексей Дадаев, Александр Иванников, Анатолий Костенко) встретилась с «Россией-1», составленной из московских спортсменов. Хозяева одержали уверенную победу 45:23 и оставили наших саблистов с серебром. В матче за третье место победу одержала команда «Россия-юниоры», в её составе бронзовую медаль выиграл Илья Костюков.

В женских соревнованиях в финале вновь встретились команды Новосибирской области и Москвы. Наши девушки (Евгения Карболина, Алина Михайлова, Эвелина Попова, Анастасия Шорохова) выступали под названием «Россия-3». Упорный матч за победу в турнире завершился со счётом 45:42 в пользу новосибирской команды.

Фото: Федерация фехтования России