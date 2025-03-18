Новосибирские спортсменки одержали победу на международном турнире по фехтованию «Московская сабля»

В финале наши девушки соревновались с командой Москвы.
В столице прошел международный турнир по фехтованию «Московская сабля». Новосибирские спортсмены выиграли серебряную и бронзовую медали в командных соревнованиях мужчин, а девушки дружным квартетом одержали победу.
Международные соревнования «Московская сабля собрали около 200 спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Ирака. Турнир был посвящён памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева.
В личных соревнованиях мужчин и женщин по одному новосибирскому спортсмену добрались до четвертьфиналов. Эвелина Попова и Алексей Дадаев потерпели поражения в борьбе за выход в полуфинал и финишировали в шаге от медалей.
В командных соревнованиях саблисты делились по разным составам сборной России. Квартет новосибирцев выступал под названием «Россия-2». В финале наша команда (Эдгар Алексанян, Алексей Дадаев, Александр Иванников, Анатолий Костенко) встретилась с «Россией-1», составленной из московских спортсменов. Хозяева одержали уверенную победу 45:23 и оставили наших саблистов с серебром. В матче за третье место победу одержала команда «Россия-юниоры», в её составе бронзовую медаль выиграл Илья Костюков.
В женских соревнованиях в финале вновь встретились команды Новосибирской области и Москвы. Наши девушки (Евгения Карболина, Алина Михайлова, Эвелина Попова, Анастасия Шорохова) выступали под названием «Россия-3». Упорный матч за победу в турнире завершился со счётом 45:42 в пользу новосибирской команды.
Фото: Федерация фехтования России
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