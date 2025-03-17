«Матч под звездами добра»: на «Локомотив Арене» в Новосибирске состоялся благотворительный волейбольный матч

Поединок между «Локомотивом» (Новосибирск) и «Оренбуржьем» (Оренбург) завершился счетом 4:1 в пользу хозяев площадки.
На «Локомотив Арене» провели в рамках подготовки основной команды «Локомотива» к четвертьфиналу чемпионата России, первый матч которого пройдет в Новосибирске 19 марта. На трибунах собрались более четырех тысяч болельщиков. Все вырученные средства от продажи билетов направлены в центр «Созвездие» — ребятам, оставшимся без попечения родителей.
Перед началом игры вместе с командами на поле вышли воспитанники Центра «Созвездие». Ребят познакомили с талисманом команды Локосом и провели для них экскурсию по спортивному сооружению.
«Благотворительный матч – это совместная инициатива волейбольного клуба «Локомотив» и постоянного партнера департамента – Управления Западно-Сибирской железной дороги. Коллеги из управления ежегодно для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие» проводят акцию «Елка желаний», благодаря которой исполняются самые заветные мечты ребят. Проходит благотворительный забег «Достигая цели!». В 2023 году средства от забега в размере порядка 1,5 млн рублей были направлены на оснащение сенсорной комнаты для укрепления психологического, эмоционального здоровья детей-сирот, – отметила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Потапова. – В 2024 году на собранные средства в размере около 2 млн рублей построили и оснастили уличную игровую площадку. В ближайшее время примем решение, на какие цели направить средства, собранные на матче. Задач очень много – будем выбирать приоритетные цели, которые откроют новые возможности для наших ребят».
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