«Матч под звездами добра»: на «Локомотив Арене» в Новосибирске состоялся благотворительный волейбольный матч

На «Локомотив Арене» провели в рамках подготовки основной команды «Локомотива» к четвертьфиналу чемпионата России, первый матч которого пройдет в Новосибирске 19 марта. На трибунах собрались более четырех тысяч болельщиков. Все вырученные средства от продажи билетов направлены в центр «Созвездие» — ребятам, оставшимся без попечения родителей.

Перед началом игры вместе с командами на поле вышли воспитанники Центра «Созвездие». Ребят познакомили с талисманом команды Локосом и провели для них экскурсию по спортивному сооружению.