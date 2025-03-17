Новосибирцы завоевали медали Всемирной Специальной Олимпиады

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады завершились в Италии, в них участвовали спортсмены с нарушениями интеллекта. Бронзовыми призерами игр стали новосибирские спортсмены Юлия Королёва и Михаил Фомин, выигравшие медали в танцевальном спорте.

«Всемирная Специальная Олимпиада проводится раз в четыре года аналогично Олимпийским и Паралимпийским играм. Есть летние и зимние игры – это высший уровень соревнований для спортсменов с нарушениями интеллекта. У России была квота на четырех участников, и в этом квартете два места получили атлеты из нашего региона. Это показывает высокий уровень развития новосибирского движения Специальной Олимпиады», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.