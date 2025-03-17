Новосибирцы завоевали медали Всемирной Специальной Олимпиады

На соревнованиях в Италии наша пара выиграла бронзу в танцевальном спорте.
Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады завершились в Италии, в них участвовали спортсмены с нарушениями интеллекта. Бронзовыми призерами игр стали новосибирские спортсмены Юлия Королёва и Михаил Фомин, выигравшие медали в танцевальном спорте.
«Всемирная Специальная Олимпиада проводится раз в четыре года аналогично Олимпийским и Паралимпийским играм. Есть летние и зимние игры – это высший уровень соревнований для спортсменов с нарушениями интеллекта. У России была квота на четырех участников, и в этом квартете два места получили атлеты из нашего региона. Это показывает высокий уровень развития новосибирского движения Специальной Олимпиады», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
В регионе ежегодно проходит около 30 разных турниров с участием атлетов Специальной Олимпиады. «Особенные спортсмены» занимаются лыжными гонками, бегом на снегоступах, художественной гимнастикой, танцевальным спортом, плаванием, бадминтоном, спортивной гимнастикой, легкой атлетикой, бочче, другими видами спорта. Активно развивается юнифайд-спорт, в котором атлеты с нарушениями интеллекта играют в одной команде с обычными ребятами. Это расширяет социализацию и тех, и других.
Юлия Королёва и Михаил Фомин около пяти лет занимаются танцевальным спортом. В прошлом году они стали победителями Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады, которая проходила в Новосибирской области. На Всемирных играх в Турине спортсмены заняли третье место. Тренер дуэта Роман Панин отметил, что ребята получили неоценимый опыт, и в дальнейшем могут рассчитывать на высшую награду. В общей сложности на Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады разыгрывались медали в восьми видах спорта.
Фото: Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области
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