Модернизированный после реконструкции новосибирский бассейн СКА ждет любителей плавания

Здесь занимаются и совсем юные пловцы (дети от семи лет), и фанаты плавания солидного возраста, и профессиональные спортсмены.
Сейчас в бассейне СКА тренируются 159 спортсменов пловцов и пловцов-подводников, более 450 детей в группах начальной подготовки. Порядка 400 человек в день приходят на свободное плавание. С сентября планируется открытие отделения триатлона. Ведутся переговоры по развитию водного поло.
— Безусловно, открытие бассейна СКА позволило улучшить не только тренировочный процесс, составить оптимальный график тренировок для спортсменов, но и привлечь к плаванию жителей. Здесь расположен большой микрорайон, рядом школа. Много детей посещают бассейн. Сегодня это востребованный вид спорта, который помогает укреплять здоровье, дает разностороннее физическое развитие, к тому же плавание как вид испытания входит в систему ГТО практически во всех возрастных ступенях, – отмечает министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.
Как рассказал директор ГАУ ДО НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» Сергей Герасимов, скоро бассейн СКА будет принимать школьников по межведомственной программе «Плавание для всех». 36-часовая программа направлена на изучение основ плавания, умению держаться на воде, преодолению страха воды. Сейчас такие занятия проходят в бассейне «Маяк» и «Нептун». В ближайшее время для этих целей будет задействован и бассейн СКА.
Новосибирские спортсмены тоже оценили условия в современном бассейне. За год в стенах СКА прошло 13 соревнований, в которых приняли участие более 6 тысяч человек.
— Это второй в городе 50–метровый бассейн. Уникальная передвижная балка, которая установлена здесь, позволяет нам проводить соревнования как на длинной, так и на короткой воде. Сейчас ведем работу, чтобы принимать здесь знаковые всероссийские соревнования, как раз Всероссийская федерация плавания формирует календарный план мероприятий на предстоящий период, - отмечает Сергей Герасимов.
Необходимые условия созданы и для занятий людей с ограниченными возможностями, в том числе лифт и специальное оборудование для спуска в воду.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru
Комментарии (0)