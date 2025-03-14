Модернизированный после реконструкции новосибирский бассейн СКА ждет любителей плавания

Как рассказал директор ГАУ ДО НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» Сергей Герасимов, скоро бассейн СКА будет принимать школьников по межведомственной программе «Плавание для всех». 36-часовая программа направлена на изучение основ плавания, умению держаться на воде, преодолению страха воды. Сейчас такие занятия проходят в бассейне «Маяк» и «Нептун». В ближайшее время для этих целей будет задействован и бассейн СКА.

Новосибирские спортсмены тоже оценили условия в современном бассейне. За год в стенах СКА прошло 13 соревнований, в которых приняли участие более 6 тысяч человек.

— Это второй в городе 50–метровый бассейн. Уникальная передвижная балка, которая установлена здесь, позволяет нам проводить соревнования как на длинной, так и на короткой воде. Сейчас ведем работу, чтобы принимать здесь знаковые всероссийские соревнования, как раз Всероссийская федерация плавания формирует календарный план мероприятий на предстоящий период, - отмечает Сергей Герасимов.

Необходимые условия созданы и для занятий людей с ограниченными возможностями, в том числе лифт и специальное оборудование для спуска в воду.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru