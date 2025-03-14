Волейболисты «Оренбуржья» и новосибирского «Локомотива» сыграют благотворительный матч

15 марта в 19:00 на «Локомотив Арене» состоится благотворительный матч между командами «Локомотив» (Новосибирск) и «Оренбуржье» (Оренбург). Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Новосибирска.

Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены в новоисбирский центр «Созвездие», воспитанники которого также приглашены на матч.

В течение встречи команды сыграют обязательные пять партий, а шоу-программа и активности на арене будут соответствовать настоящему матчу Суперлиги.

«Матч под звездами добра» – это не только спортивное событие, но и возможность сделать доброе дело!

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