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Сильнейшие гимнасты Сибири и Дальнего Востока приехали на соревнования в Новосибирске

Чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по спортивной гимнастике проходит в Центре Евгения Подгорного.

sport.nso.ru

В турнире принимают участие  порядка 50 гимнастов из восьми  регионов страны – это представители Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, Кемеровской, Омской, Томской и Новосибирской областей.  Медали будут разыграны в командных соревнованиях, в личном многоборье и финалах в отдельных видах снарядов.

По словам министра физической культуры и спорта Сергея Ахапова, ежегодно на территории Новосибирской области проходит более 15 спортивных мероприятий регионального, межрегионального и всероссийского уровней  по этому виду спорта. Многие  из них стали уже традиционными. Так, в этом году финал Кубка России, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены страны по спортивной гимнастике,  также пройдет в Новосибирской области.

sport.nso.ru
sport.nso.ru

Новосибирцы всегда были представлены в национальной сборной. Имя нашего земляка Евгения Подгорного вписано в страницы истории не только сибирской, но и мировой гимнастики. Сегодня в составе национальной сборной по спортивной гимнастике два спортсмена, воспитанники государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» - Халилов Хусейн, Ведерников Никита. 

Чемпионат продлится до 15 марта. Вход на соревнования свободный.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства физической культуры и спорта Новосибирской области sport.nso.ru

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