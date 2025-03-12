Сильнейшие гимнасты Сибири и Дальнего Востока приехали на соревнования в Новосибирске

В турнире принимают участие порядка 50 гимнастов из восьми регионов страны – это представители Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, Кемеровской, Омской, Томской и Новосибирской областей. Медали будут разыграны в командных соревнованиях, в личном многоборье и финалах в отдельных видах снарядов.

По словам министра физической культуры и спорта Сергея Ахапова, ежегодно на территории Новосибирской области проходит более 15 спортивных мероприятий регионального, межрегионального и всероссийского уровней по этому виду спорта. Многие из них стали уже традиционными. Так, в этом году финал Кубка России, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены страны по спортивной гимнастике, также пройдет в Новосибирской области.