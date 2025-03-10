Новосибирские спортсмены завоевали первое место в общекомандном зачете на чемпионате России по самбо

В Краснодаре завершился чемпионат России по самбо. Атлеты боролись за медали в спортивном и боевом самбо. Новосибирцы завоевали четыре награды в боевом самбо и заняли первое место в общекомандном зачёте.

75-й чемпионат России по самбо собрал более 700 лучших спортсменов из 62 регионов страны. Соревнования были отборочными на предстоящие чемпионаты мира и Европы.

В составе сборной Новосибирской области выступали 15 спортсменов, в числе которых 10 мужчин в дисциплине боевое самбо и 5 женщин в спортивном самбо.