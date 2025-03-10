Новосибирские спортсмены завоевали первое место в общекомандном зачете на чемпионате России по самбо

Соревнования были отборочными на предстоящие чемпионаты мира и Европы.
В Краснодаре завершился чемпионат России по самбо. Атлеты боролись за медали в спортивном и боевом самбо. Новосибирцы завоевали четыре награды в боевом самбо и заняли первое место в общекомандном зачёте.
75-й чемпионат России по самбо собрал более 700 лучших спортсменов из 62 регионов страны. Соревнования были отборочными на предстоящие чемпионаты мира и Европы.
В составе сборной Новосибирской области выступали 15 спортсменов, в числе которых 10 мужчин в дисциплине боевое самбо и 5 женщин в спортивном самбо.
В финальном поединке в весовой категории до 98 кг наш Артём Тадин боролся Магомедом Гасановым из Республики Татарстан. На последних секундах поединка, когда исход боя висел на волоске, Тадин, проявив невероятное упорство и технику, вырвал победу, совершив красивый бросок (2 балла), за которым последовало удержание (2 балла). Дополнением к спортивному триумфу Артёма Тадина по решению судей чемпионата стало вручение специального приза авиакомпании «Россия» за самый красивый бросок, отправивший соперника в «полёт».
Артём Тадин получил право участвовать в чемпионате мира, Павел Пантелеев, который занял второе место, выступит на чемпионате Европы.
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