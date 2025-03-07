Новосибирцы взяли серебряные медали «Зимнего кубка болельщиков»

В Красноярске прошел IV Всероссийский зимний фестиваль массового спорта АССК (Ассоциация студенческих спортивных клубов) России. В нем приняли участие более 500 человек из 27 регионов нашей страны, а также студенты из девяти стран, проходящие обучение в России.



В спортивную программу фестиваля вошли волейбол на снегу, регби на снегу, лапта, перетягивание каната, шахматы, мас-рестлинг, фиджитал-гольф, спортивное ориентирование, компьютерный спорт.



Победу в противостоянии «Восток – Запад» одержала сборная «Востока». В ее состав вошли команды «Поволжье», «Урал», «Сибирь», «Красноярск» и «Дальний Восток». Спортсмены взяли 13 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей. «Запад» представляли команды «Северо-Запад», «Центр» и «Юг», которые выиграли четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.



В рамках фестиваля прошел конкурс «Зимний кубок болельщиков». По его итогам самым активным коллективом была признана команда ССК «Крылатые барсы», второе и третье места заняли ССК «Пантеры» из Новосибирска и ССК «СПСА» соответственно.

На площадке фестиваля была организована образовательно-деловая программа с привлечением экспертов. Во время выступлений были затронуты темы активного, здорового образа жизни, студенческого спорта и смежные со спортом направления. Участники программы получили новые знания, которые в дальнейшем позволят им развивать индустрию студенческого спорта.