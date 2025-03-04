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В новосибирском Центральном парке состоится закрытие зимнего сезона парковой гимнастики

Заключительное занятие сезона для активных горожан пройдет 5 марта. 

мэрия Новосибирска

5 марта в 9.30 в Центральном парке состоится закрытие зимнего сезона парковой гимнастики, сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.

При поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска парковую гимнастику проводит автор методики оздоровительной гимнастики и инициатор проекта Владимир Ефремов. Уникальная система упражнений направлена на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, укрепление организма в целом.

Занятия проходят на свежем воздухе бесплатно для всех желающих, без возрастных ограничений.

Открытие летнего сезона парковой гимнастики состоится в июне.

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